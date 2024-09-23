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  5. ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*70, кромка-ABS, 42 мм прямая
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, глухая/скрытая, кромка abs, каркасно-щитовая
0,0
500 11 300 -96%

Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, глухая/скрытая, кромка abs, каркасно-щитовая

Этот товар смотрят 31 человек
tumb 1 - ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*70, кромка-ABS, 42 мм прямая
tumb 2 - ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*70, кромка-ABS, 42 мм прямая
tumb 3 - ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*70, кромка-ABS, 42 мм прямая
tumb 4 - ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*70, кромка-ABS, 42 мм прямая
ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*70, кромка-ABS, 42 мм прямая
Ликвидация
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 385452
Этот товар смотрят 11 человек

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1 отзыв

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За полотно
500
11 300
-96%
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Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, глухая/скрытая, кромка abs, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x70
200x60доставка 03.06.2025
200x70доставка 03.06.2025
200x80
200x90доставка 03.06.2025
200x100
Как сделать замеры
В наличии: 1 товар

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Тип коробки:
    INVISIBLE
  • Тип погонажных изделий:
    Компл. INVISIBLE алюм
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    матовая
  • Возможность покраски:
    да
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Интенсивное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
грунт Fondo
Комплектующие
Опционально: доборы, наличники, порог, ответная планка, ручка, защёлка

Характеристики

  • Тип коробки:
    INVISIBLE
  • Тип погонажных изделий:
    Компл. INVISIBLE алюм
  • Кромка:
    ABS
  • Поверхность:
    матовая
  • Возможность покраски:
    да
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Интенсивное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием

Отзывы и вопросы о товаре

1
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Ж
Ж Жанна
23 сентября 2024
5
Комментарий
Купила дверь из коллекции Invisible и не пожалела. Из плюсов отмечу работу менеджера, который профессионально консультировал и помог разобраться с выбором. Дверь достаточно качественная и прекрасно подходит к любому дизайну. Доставка приехала в срок.
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