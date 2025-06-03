Дверь межкомнатная Concept-702 ПВХ Лайт грей, глухая, декор лакобель белый, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
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1 500 ₽ 24 600 ₽ -94%
Дверь межкомнатная Concept-702 ПВХ Лайт грей, глухая, декор лакобель белый, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
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Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 623220
Этот товар смотрят 31 человек
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Дверь межкомнатная Concept-702 ПВХ Лайт грей, глухая, декор лакобель белый, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
230x90 — доставка 03.06.2025
В наличии: 1 товар
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:230 x 90
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
-
Материал:ПВХ
Характеристики
-
Артикул:FD702035
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:230
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Лайт грей
-
Общий цвет:Серый
-
Декор:Лакобель белый
-
Вес, кг:35
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Тип погонажных изделий:теллескопический, кампланарный
-
Кромка:Матовый хром
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26дБ)
-
Фрезеровка под замок:Да
-
Фрезеровка под петли:Да
-
Износостойкость:Умеренное использование
-
Пропускает свет:Нет
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
ПВХ
Характеристики
-
Артикул:FD702035
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:230
-
Ширина, см:90
-
Толщина, мм:40
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Классическая, Раздвижная
-
Конструкция двери:Каркасно-щитовая
-
Цвет:Лайт грей
-
Общий цвет:Серый
-
Декор:Лакобель белый
-
Вес, кг:35
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Тип погонажных изделий:теллескопический, кампланарный
-
Кромка:Матовый хром
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26дБ)
-
Фрезеровка под замок:Да
-
Фрезеровка под петли:Да
-
Износостойкость:Умеренное использование
-
Пропускает свет:Нет
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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