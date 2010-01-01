Межкомнатные двери с доставкой в Новокосино

В интернет-магазине «169.ru» в Новокосино представлен огромный выбор межкомнатных дверей:

раздвижные зеркальные, из дерева и МДФ, закаленного стекла;

одинарные, полуторные и двойные;

межкомнатные двери-гармошки.

Изделия предназначены для частных и юридических лиц, муниципальных учреждений р-на Новокосино.

В чем преимущества покупки в нашем магазине?

Широкий ассортимент позволяет выбрать нужный товар без потерь времени на поездки.

Квалифицированные сотрудники сделают правильные замеры бесплатно, бережно доставят покупки на место и произведут установку с соблюдением технических норм.

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