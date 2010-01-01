Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Межкомнатные двери Пушкино

Межкомнатные двери в Пушкине

141 товар
Фильтры
Размеры
Высота, см
-
Ширина, см
-
Тип двери
Оттенки
Цветовая палитра
Показать всеСвернуть
Цвет
Показать всеСвернуть
Бренд
Конструкция двери
Система открывания
Стиль двери
Материал
Показать всеСвернуть
Цена
-
Кромка
Стекло
Показать всеСвернуть
Коллекция
Показать всеСвернуть
Товары в наличии
Товары со скидкой
За последние 2 года мы:
установили более 40 000 дверей
Рейтинг магазина
4.7
3280 отзывов
Сортировка
  • Популярные
  • Новинки
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • По размеру скидки
  • Высокий рейтинг
  • По кол-ву отзывов
На странице:
Дверь межкомнатная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Доставим завтра
Браво-0 Super White
 
3 892
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-14" Белый глухая
Доставим завтра
Скинни-14 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-12" Белый глухая
Хит
Скинни-12 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Cappuccino Melinga глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Cappuccino Melinga
 
2 213 2 912 ₽ -24%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Riviera Ice глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Riviera Ice
 
2 532 3 332 ₽ -24%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-20" Белый глухая
Скинни-20 П-23 (Белый)
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Snow Melinga глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Snow Melinga
 
2 213 2 912 ₽ -24%
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-22» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Cappuccino Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-23» Bianco Veralinga остекление Magic Fog
Bravo-23 Bianco Veralinga
4 592
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-12" Total Black глухая
Хит
Граффити-12 Total Black
4 704 6 272 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-21» Cappuccino Melinga глухая
Браво-21 Cappuccino Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-23" Super White глухая
Граффити-23 Super White
6 412
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-21" Grey Pro глухая
Граффити-21 Grey Pro
6 412
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Italiano Vero остекление художественное
Скинни-33 Italiano Vero
 
6 972
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-2" Casablanca остекление Art Glass
Лотос-2 Casablanca
 
7 812
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Fresco глухая
Доставим завтра
Скинни-32 Fresco
 
2 671 4 452 ₽ -40%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-2" Milano Vero остекление White Сrystal
Альфа-2 Milano Vero
 
8 652
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-12» White Dreamline глухая
Доставим завтра
Граффити-12 White Dreamline
6 412
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Italiano Vero остекление Art Glass
Вираж-2 Italiano Vero
 
8 092
Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-1" Milano Vero глухая
Альфа-1 Milano Vero
 
6 552
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-2" Grey Pro глухая
Доставим завтра
Граффити-2 Grey Pro
 
4 809 6 412 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" Italiano Vero глухая
Доставим завтра
Скинни-32 Italiano Vero
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-22» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Wenge Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-23» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Cappuccino Melinga
4 592
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Браво-0 Super White
3 892
Дверь складная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 White Matt
4 763 5 292 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Grey Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Grey Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-23» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Wenge Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" П-33 (Венге) глухая
Доставим завтра
Скинни-32 П-33 (Венге)
890 4 452 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-12" Super White глухая
Доставим завтра
Граффити-12 Super White
 
6 412
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-9» Snow Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-9 Snow Melinga
5 292
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-2" Total Black глухая
Доставим завтра
Граффити-2 Total Black
 
6 272
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Casablanca остекление White Сrystal
Доставим завтра
Скинни-13 Casablanca
 
4 099 6 832 ₽ -40%
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-21» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Браво-21 Wenge Melinga
4 032
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-4" Super White глухая
Доставим завтра
Граффити-4 Super White
 
5 992
Дверь раздвижная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 White Matt
4 763 5 292 ₽ -10%
Дверь межкомнатная «Неоклассик-34» White Matt глухая
Доставим завтра
Неоклассик-34 White Matt
7 812
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-21" Белый остекление художественное
Доставим завтра
Скинни-21 П-23 (Белый)
 
6 692
Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-2" Dark Barnwood остекление White Сrystal
Доставим завтра
Альфа-2 Dark Barnwood
 
8 652
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-5" Super White глухая
Доставим завтра
Граффити-5 Super White
5 771 6 412 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-1" Casablanca глухая
Доставим завтра
Вираж-1 Casablanca
 
7 112
Дверь межкомнатная "Realta" Белая глухая
Доставим завтра
Realta Белый
13 470
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Casablanca остекление Art Glass
Доставим завтра
Вираж-2 Casablanca
 
8 092
Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-1" Dark Barnwood глухая
Доставим завтра
Альфа-1 Dark Barnwood
 
6 552
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-15" Casablanca остекление White Сrystal
Доставим завтра
Скинни-15 Casablanca
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Белый остекление художественное
Скинни-13 П-23 (Белый)
 
6 692
Ламинированная межкомнатная дверь "Палитра" Итальянский орех остекление белое рифленое
Палитра Л-11 (ИталОрех)
4 172
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-1" Total Black глухая
Лучшая цена
Граффити-1 Total Black
5 019 6 692 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Casablanca глухая
Лотос-1 Casablanca
 
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Milano Vero глухая
Лотос-1 Milano Vero
 
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Italiano Vero глухая
Лотос-1 Italiano Vero
 
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-1" Italiano Vero глухая
Альфа-1 Italiano Vero
 
6 552
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-2" Italiano Vero остекление Art Glass
Лотос-2 Italiano Vero
 
7 812
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Лилия Ф-05 (Дуб)
9 352
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Лилия Ф-05 (Дуб)
7 392
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-1" Italiano Vero глухая
Вираж-1 Italiano Vero
 
7 112
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Азалия Ф-05 (Дуб)
7 392
Дверь межкомнатная INVISIBLE-701 Зеркало серебро, кромка-Матовый хром
Скрытая дверь Invisible-701 кромка-Матовый хром Серебро
47 730
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Статус-12 Ф-05 (Дуб)
7 532
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Эксклюзив Ф-05 (Дуб)
8 932
Показать ещё
Нажимая кнопку «Вызвать замерщика» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Вызвать замерщика

Межкомнатные двери с доставкой в Пушкин

Интернет-магазин «169.ru» в Пушкине – это широчайший выбор межкомнатных дверей. Разнообразные модели, разработанные лучшими дизайнерами и инженерами, гармонично вписываются в современные и классические интерьерные стили. А недорогие цены позволяют установить межкомнатные двери сразу во всем доме или квартире.

Преимущества приобретения межкомнатных дверей в нашем магазине в Пушкине:

  • бесплатные услуги замерщика с профессиональной консультацией;
  • доставка купленного товара по адресу, аккуратный подъем по лестнице в квартиру;
  • установка «под ключ», в течение 3-4 часов, дверей различных типов – распашные одинарные и двойные, «купе» и «книжки», из дерева, стекла и пластика.

Если вы ищете качественные и недорогие двери с доставкой в Пушкин, в комплекте с услугами квалифицированных мастеров-установщиков, – добро пожаловать в «169.ru»!