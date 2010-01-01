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Двери из шпона со стеклом

55 товаров
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Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Каролина Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат бронза художественный, кромка шпон, филенчатая
9 912
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 стекло фотопечать белое, рисунок золото
Дверь межкомнатная Арес Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
16 530
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Орех, остекленная, сатинат белый художественный, кромка шпон, филенчатая
 
9 352
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" Тон Орех-2 стекло Сатинато бронза с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, остекленная, сатинат бронза художественный, каркасно-щитовая
10 345 15 915 ₽ -35%
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-15» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Статус-15 Шпонированные Орех, остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
 
9 492
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
 
9 352
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Греция Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат бронза художественный, кромка шпон, филенчатая
 
8 372
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
9 072
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" Орех натуральный-2 Стекло фотопечать, тонное
Дверь межкомнатная Муар Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
 
16 530
Размер:
200x80
Тип:
Каркасно-щитовая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, кромка шпон, филенчатая
 
9 632
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Эксклюзив Шпонированные Ф-15-макоре, остекленная, сатинат бронза художественный, кромка шпон, филенчатая
 
8 932
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат белый художественный, кромка шпон, филенчатая
9 072
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Эксклюзив Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат бронза художественный, кромка шпон, филенчатая
8 932
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "Квадра" тон Каштан стекло Сатинато бронза
Дверь межкомнатная Квадра Шпонированные Тон каштан, остекленная, сатинат бронза, каркасно-щитовая
19 740
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" тон Орех-2 стекло Фотопечать
Дверь межкомнатная Муар Шпонированные Тон Орех-2, остекленная, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
16 530
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
9 352
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Орех, остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
 
9 072
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-15-макоре, остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
 
9 072
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-II" Дуб палисандр стекло Сатинато бронза
Дверь межкомнатная H-II Шпонированные Дуб палисандр, остекленная, сатинат бронза, царговая
32 235
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-IV" Дуб грейвуд стекло Сатинато бронза
Дверь межкомнатная H-IV Шпонированные Дуб грейвуд, остекленная, сатинат бронза, царговая
34 500
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-IV" Бьянко стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная H-IV Шпонированные Бьянко, остекленная, сатинат белый, царговая
26 140
Размер:
200x70
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-VIII" Дуб палисандр стекло Сатинато бронза
Дверь межкомнатная H-VIII Шпонированные Дуб палисандр, остекленная, сатинат бронза, царговая
26 745
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-13» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Статус-13 Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат белый художественный, кромка шпон, филенчатая
9 492
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Соната Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат бронза художественный, кромка шпон, филенчатая
 
9 212
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
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Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-15» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Статус-15 Шпонированные Дуб, остекленная, сатинат белый, кромка шпон, филенчатая
 
9 492
Размер:
200x80
Тип:
Филенчатая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-VI" Дуб палисандр стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная H-VI Шпонированные Дуб палисандр, остекленная, сатинат белый, царговая
25 800
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-VI" Дуб палисандр стекло Сатинато бронза
Дверь межкомнатная H-VI Шпонированные Дуб палисандр, остекленная, сатинат бронза, царговая
26 745
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-VI" Дуб палисандр стекло Лакобель черное
Дверь межкомнатная H-VI Шпонированные Дуб палисандр, остекленная, лакобель чёрный, царговая
25 800
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-II" Дуб палисандр стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная H-II Шпонированные Дуб палисандр, остекленная, сатинат белый, царговая
28 690
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-II" Дуб палисандр стекло Лакобель черное
Дверь межкомнатная H-II Шпонированные Дуб палисандр, остекленная, лакобель чёрный, царговая
28 690
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-I" Дуб палисандр стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная H-I Шпонированные Дуб палисандр, остекленная, сатинат белый, царговая
24 825
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-I" Дуб грейвуд стекло Сатинато бронза
Дверь межкомнатная H-I Шпонированные Дуб грейвуд, остекленная, сатинат бронза, царговая
27 330
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-IV" Дуб палисандр стекло Лакобель черное
Дверь межкомнатная H-IV Шпонированные Дуб палисандр, остекленная, лакобель чёрный, царговая
28 695
Размер:
200x60
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-IV" Дуб палисандр стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная H-IV Шпонированные Дуб палисандр, остекленная, сатинат белый, царговая
28 695
Размер:
200x60
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-II" Дуб грейвуд стекло Сатинато бронза
Дверь межкомнатная H-II Шпонированные Дуб грейвуд, остекленная, сатинат бронза, царговая
34 495
Размер:
200x80
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
Дверь межкомнатная шпонированная "H-VII" Бьянко стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная H-VII Шпонированные Бьянко, остекленная, сатинат белый, царговая
23 175
Размер:
200x60
Тип:
Царговая
Материал:
Шпонированные
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