Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Раздвижные
  4. Темные

Темные межкомнатные раздвижные двери

1273 товара
Фильтры
Цветовая палитра
Цвет
Показать всеСвернуть
Бренд
Показать всеСвернуть
Тип двери
Конструкция двери
Стиль двери
Материал
Показать всеСвернуть
Размеры
Высота, см
-
Ширина, см
-
Цена
-
Декор
Показать всеСвернуть
Кромка
Показать всеСвернуть
Стекло
Показать всеСвернуть
Коллекция
Показать всеСвернуть
Товары в наличии
Товары со скидкой
За последние 2 года мы:
установили более 40 000 дверей
Рейтинг магазина
4.7
3280 отзывов
Сортировка
  • Популярные
  • Новинки
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • По размеру скидки
  • Высокий рейтинг
  • По кол-ву отзывов
На странице:
Дверь Bravo ЭКО Браво-22 Wenge Melinga Magic Fog 200*80
Доставим завтра
Браво-22 Wenge Melinga
 
4 032
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-11 (ИталОрех) глухая
Хит
Гост-0 (Без усиления) Л-11 (ИталОрех)
 
1 773 2 086 ₽ -15%
Дверь Bravo ЭКО Браво-21 Wenge Melinga 200*80
Доставим завтра
Браво-21 Wenge Melinga
 
4 032
Ламинированная межкомнатная дверь "32Г" Л-01 (ИталОрех) глухая
Доставим завтра
32Г Л-01 (ИталОрех)
2 117 2 352 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Grey Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Grey Melinga
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Grey Melinga глухая
Доставим завтра
Браво-21 Grey Melinga
4 032
Ламинированная межкомнатная дверь "8Г" Итальянский орех глухая
Доставим завтра
8Г Л-11 (ИталОрех)
 
2 772
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Original Oak глухая
Доставим завтра
Браво-21 Original Oak
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Brown Dreamline глухая
Доставим завтра
Мода-22 Black Line Brown Dreamline
 
2 532 3 332 ₽ -24%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Wenge Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Brown Dreamline глухая
Браво-0 Brown Dreamline
 
3 892
Ламинированная межкомнатная дверь "8С" Итальянский орех остекление Сатинато белое
Доставим завтра
8С Л-11 (ИталОрех)
 
2 912
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Grey Veralinga глухая
Доставим завтра
Браво-0 Grey Veralinga
1 042 5 208 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Slate Art глухая
Браво-0 Slate Art
3 892
Ламинированная межкомнатная дверь "32C" Л-01 (ИталОрех), стекло Magic Fog
32С Л-01 (ИталОрех)
4 007 4 452 ₽ -10%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак глухая
Доставим завтра
М5 Т-05 (Светлый Лак)
 
9 912
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Wenge Melinga остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Wenge Melinga
3 892
Дверь межкомнатная из ПВХ "Граффити-12" Total Black глухая
Хит
Граффити-12 Total Black
4 704 6 272 ₽ -25%
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Итальянский орех остекление белое матовое
Хит
2С Л-11 (ИталОрех)
 
2 912
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 Wenge Melinga
4 172
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Brown Dreamline глухая
Хит
Прима-2 Brown Dreamline
 
5 992
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Wenge Melinga глухая
Доставим завтра
Прима-2 Wenge Melinga
5 572
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Original Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-22 Original Oak
 
4 452
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-13 (Венге) глухая
Доставим завтра
Гост-0 (Без усиления) Венге
 
2 011 2 366 ₽ -15%
Дверь межкомнатная «Прима-2» Stormy Matt глухая
Доставим завтра
Прима-2 Stormy Matt
5 466 6 832 ₽ -20%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-32» Stormy Wood глухая
Неоклассик-32 Stormy Wood
7 532
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Slate Art остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-29 Slate Art
4 872
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
М5 Т-05 (Светлый Лак)
12 712
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-23» Grey Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-23 Grey Melinga
4 592
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-14» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) глухая
Статус-14 Ф-11 (Орех)
 
7 532
Дверь межкомнатная шпонированная «Афина» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) глухая
Афина Ф-11 (Орех)
 
7 532
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Italiano Vero остекление художественное
Скинни-33 Italiano Vero
 
6 972
Дверь межкомнатная "Future-712" Дуб винчестер серый, вставка Лакобель чёрная, кромка-ABS
Future-712 кромка ABS Дуб винчестер серый
21 030
Дверь межкомнатная "Future-634" глухая Дуб Винчестер трюфель
Future-634 Дуб Винчестер трюфель
8 745
Дверь межкомнатная "L3" Лиственница серая, стекло Сатинат белый
L3 Лиственница серая
4 351
Дверь межкомнатная "Future-634" глухая Бетон темно-серый
Future-634 Бетон тёмно-серый
8 745
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Grey Melinga остекление Black Shine
Браво-22 Grey Melinga
4 452
Дверь межкомнатная "K-8" Венге стекло Сатинат белый
К-8 Венге
7 966
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-13 (Венге) глухая
Доставим завтра
Гост-3 (C усилением) Венге
 
5 026
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Italiano Vero остекление Art Glass
Вираж-2 Italiano Vero
 
8 092
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Original Oak глухая
Браво-22 Original Oak
4 259 4 732 ₽ -10%
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Итальянский орех глухая
2Г Л-11 (ИталОрех)
 
2 632
Ламинированная межкомнатная дверь "6С" Итальянский орех остекление белое матовое
6С Л-11 (ИталОрех)
 
2 772
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Браво-29 Wenge Melinga
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-28» Original Oak остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-28 Original Oak
4 592
Дверь межкомнатная из Массива сосны "М7" Светлый лак остекление Сатинато белое
М7 Т-05 (Светлый Лак)
 
9 912
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-29» Original Oak остекление Magic Fog
Браво-29 Original Oak
4 872
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Доставим завтра
Стиль Орех
 
9 352
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Макоре (Шпон файн-лайн) глухая
Азалия Ф-15-макоре
 
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) глухая
Доставим завтра
Статус-12 Ф-11 (Орех)
 
7 532
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Венге глухая
Доставим завтра
2Г Л-13 (Венге)
 
2 884
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Венге остекление белое матовое
Доставим завтра
2С Л-13 (Венге)
 
3 164
Ламинированная межкомнатная дверь "5С" Итальянский орех остекление белое матовое
Лучшая цена
5С Л-11 (ИталОрех)
 
2 079 2 772 ₽ -25%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Wenge Melinga остекление Mirox Grey
Браво-27 Wenge Melinga
5 152
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-22» Slate Art остекление Black Star
Доставим завтра
Браво-22 Slate Art
 
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Браво-27 Wenge Melinga
 
4 732
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Азалия Ф-15-макоре
 
9 072
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Slate Art глухая
Браво-21 Slate Art
 
4 452
Ламинированная межкомнатная дверь "8Ф" Итальянский орех остекление художественное с элементами фьюзинга
Доставим завтра
8Ф Л-11 (ИталОрех)
 
3 192
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 складная Wenge Melinga
5 152
Показать ещё
Нажимая кнопку «Вызвать замерщика» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Вызвать замерщика