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  5. ДП "CONCEPT-636" Медиум грей Сатинато белое 240х70
Дверь межкомнатная Concept-636 ПВХ Медиум грей, остекленная, сатинат белый, царговая
0,0
500 8 900 -94%

Дверь межкомнатная Concept-636 ПВХ Медиум грей, остекленная, сатинат белый, царговая

Этот товар смотрят 20 человек
tumb 1 - ДП "CONCEPT-636" Медиум грей Сатинато белое 240х70
ДП "CONCEPT-636" Медиум грей Сатинато белое 240х70
Ликвидация
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 384915
Этот товар смотрят 30 человек

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Бесплатный выезд замерщика
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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
500
8 900
-94%
Этот товар купили 48 раз
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Дверь межкомнатная Concept-636 ПВХ Медиум грей, остекленная, сатинат белый, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
240x70
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
240x70
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический, кампланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
ПВХ

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический, кампланарный
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Да
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

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