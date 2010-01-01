Дверь межкомнатная Concept-636 ПВХ Медиум грей, остекленная, сатинат белый, царговая
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500 ₽ 8 900 ₽ -94%
Дверь межкомнатная Concept-636 ПВХ Медиум грей, остекленная, сатинат белый, царговая
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Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 384915
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Дверь межкомнатная Concept-636 ПВХ Медиум грей, остекленная, сатинат белый, царговая
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:240 x 70
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
-
Материал:ПВХ
Характеристики
-
Артикул:FD6363790
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:240
-
Ширина, см:70
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Медиум грей
-
Общий цвет:Серый
-
Стекло:Сатинат белый
-
Вес, кг:31
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Тип погонажных изделий:теллескопический, кампланарный
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:гладкая, матовая
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26дБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Умеренное использование
-
Пропускает свет:Да
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Вам могут понадобиться
Описание
Отделка
ПВХ
Характеристики
-
Артикул:FD6363790
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:240
-
Ширина, см:70
-
Толщина, мм:36
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Triadoors
-
Коллекция:Concept
-
Стиль:Современный
-
Тип двери:Остекленная
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Медиум грей
-
Общий цвет:Серый
-
Стекло:Сатинат белый
-
Вес, кг:31
-
Тип коробки:с уплотнителем
-
Тип погонажных изделий:теллескопический, кампланарный
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:гладкая, матовая
-
Возможность покраски:Нет
-
Для влажных помещений:Да
-
Наличие притвора:Нет
-
Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
-
Степень влагостойкости:Высокая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26дБ)
-
Фрезеровка под замок:Нет
-
Фрезеровка под петли:Нет
-
Износостойкость:Умеренное использование
-
Пропускает свет:Да
-
Подходит под двухстворчатый проём:Да
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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