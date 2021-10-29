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Браво-0 Super White
4,9
3 892

Дверь межкомнатная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая

4,9
Этот товар смотрят 10 человек
ДП В Браво-0 Super White 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 223581
Этот товар смотрят 20 человек

Фотографии покупателей

4,9
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 892
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 892 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 882
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
649 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 1128 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-0056 Коробка "Т" В Super White МДФ 2070*70*32 (у,п) М
147-0056 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
147-0057 Наличник "Т" В Super White МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) М
147-0057 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55в наличии
190x60в наличии
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Super White
ДП В Браво-0 Super White 200*80
ДП В Браво-0 Grey Pro 200*80

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 1 мм.
Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью (Южная Корея).
Материал
МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
RAL 9003 - Сигнальный белый (англ. Signal white, нем. Signalweiß).

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

8
4.9 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
И
29 октября 2021
5
Комментарий
Массивная, добротная дверь. Хорошие замки. Кстати, их помогли нам подобрать работники магазина. Удобная ручка, ох, а какая она красивая))) Очень демократичная цена, я думала, что за такую сумму только сыр в мышеловки, но нет, я приобрела достаточно хорошую дверь. Сотрудники помогли с выбором, мастер приехал и все установил
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О
09 июня 2021
5
Комментарий
Эти двери подходят к почти любому серому ламинату. Замки установлены что позволят ставить сразу с малым навыком плотника. Стильные и красивые не боятся воды и химии.
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В
26 марта 2021
5
Достоинства
Качество, красота товара
Недостатки
Нет
Комментарий
Ребята это лучшая дверь в комнату. Дизайн супер, очень понравилось. Отдельное спасибо персоналу за помощь и установку двери,. Я думаю, это не последняя наша встреча. Внешне двери очень красивые и отлично гармонируют с интерьером квартиры
Вам помог этот отзыв?
4.9 / 5 (На основе 8 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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