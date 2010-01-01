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  5. ДП ЭКО Гранд В1 Белый матовый 200*60
Дверь межкомнатная Гранд В1 Экошпон Белый матовый, глухая, царговая
0,0
500 8 000 -94%

Дверь межкомнатная Гранд В1 Экошпон Белый матовый, глухая, царговая

Этот товар смотрят 30 человек
tumb 1 - ДП ЭКО Гранд В1 Белый матовый 200*60
tumb 2 - ДП ЭКО Гранд В1 Белый матовый 200*60
ДП ЭКО Гранд В1 Белый матовый 200*60
Ликвидация
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 269142
Этот товар смотрят 16 человек

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Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
500
8 000
-94%
Этот товар купили 96 раз
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Дверь межкомнатная Гранд В1 Экошпон Белый матовый, глухая, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x60
200x60
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белый матовый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    22.8
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    МДФ
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Полипропилен, Экошпон

Характеристики

  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белый матовый
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    22.8
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    МДФ

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