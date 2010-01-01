Дверь межкомнатная Гранд В1 Экошпон Белый матовый, глухая, царговая
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500 ₽ 8 000 ₽ -94%
Дверь межкомнатная Гранд В1 Экошпон Белый матовый, глухая, царговая
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Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 269142
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Дверь межкомнатная Гранд В1 Экошпон Белый матовый, глухая, царговая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x60
Информация о доставке:
Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно
С заботой о клиентах
О товаре
-
Размер (ВхШ), см:200 x 60
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Толщина, мм:35
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Zadoor
-
Коллекция:Classic Baguette
-
Материал:Экошпон
Характеристики
-
Артикул:ZD000469
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:60
-
Толщина, мм:35
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Zadoor
-
Коллекция:Classic Baguette
-
Стиль:Неоклассика
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Белый матовый
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:22.8
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:МДФ
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Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
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Описание
Отделка
Полипропилен, Экошпон
Характеристики
-
Артикул:ZD000469
-
Тип:Межкомнатные двери
-
Высота, см:200
-
Ширина, см:60
-
Толщина, мм:35
-
Страна происхождения:Россия
-
Бренд:Zadoor
-
Коллекция:Classic Baguette
-
Стиль:Неоклассика
-
Тип двери:Глухая
-
Система открывания:Раздвижная, Классическая
-
Конструкция двери:Царговая
-
Цвет:Белый матовый
-
Общий цвет:Белый
-
Вес, кг:22.8
-
Кромка:Изготовлена по бескромочной технологии
-
Поверхность:Гладкая, матовая
-
Уровень шумоизоляции:Средний ( 26-31 дБ)
-
Гарантия (лет):1.6
-
Материал:МДФ
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