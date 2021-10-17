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  5. ДП ЭМА Прима-11.1 White Matt Magic Fog 200*90
Дверь межкомнатная Прима-11.1 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, филенчатая
0,0
536 715 -25%

Дверь межкомнатная Прима-11.1 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, филенчатая

Этот товар смотрят 25 человек
tumb 1 - ДП ЭМА Прима-11.1 White Matt Magic Fog 200*90
tumb 2 - ДП ЭМА Прима-11.1 White Matt Magic Fog 200*90
ДП ЭМА Прима-11.1 White Matt Magic Fog 200*90
Ликвидация
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 238019
Этот товар смотрят 26 человек

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3 отзыва

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Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
536
715
-25%
Хочу скидку
Дверь межкомнатная Прима-11.1 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, филенчатая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x90
200x90
Как сделать замеры
Цвет: White Matt
ДП HF Прима-11.1 White Mix Magic Fog 200*90
ДП ЭМА Прима-11.1 White Matt Magic Fog 200*90
ДП ЭКО Прима-11.1 Cappuccino Melinga Magic Fog 200*90 ДП ЭКО Прима-11.1 Grey Wood Magic Fog 200*90
+4

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    29
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Бескромочная технология производства. Без пустот. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках.
Отделка
Эмалит - материал с полиуретановым защитным лаком. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Филенчатая
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    29
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Отзывы и вопросы о товаре

10
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Г
Г Гоша
30 декабря 2021
4
Комментарий
Конструкция этой двери отличается небольшим весом, но при этом повышенной прочностью. Она безупречно подавляет шумы, не пропускает холод. Данная дверь имеет строгий современный дизайн, поэтому хорошо вписалась в мой интерьер.
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Т
Т Татьяна
13 ноября 2021
4
Комментарий
В плане практичность и эстетичной привлекательности эта дверь превосходит во много раз своих конкурентов. Так как сделана она из качественных материалов с качественным покрытием. А производители продумали дизайн, с учетом каждой мелочи. Все мы знаем, что за качество необходимо платить, но здесь уж ничего не поделаешь.
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В
В Виктор Ломакин
17 октября 2021
5
Комментарий
Покупал 4 межкомнатные двери для своего дома, основным критерием выбора было качество. За 2 года пользования убедился в надежности этой модели, данная дверь устойчива к механическим нагрузкам и мелким повреждениям. Стоит так же учитывать, что дверь смотрится эстетично и строго.
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