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  4. Ликвидация остатков межкомнатных дверей
  5. ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*90, кромка-матовый хром, 42 мм прямая
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, скрытая/глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
4,8
500 11 300 -96%

Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, скрытая/глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая

4,8
Этот товар смотрят 15 человек
tumb 1 - ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*90, кромка-матовый хром, 42 мм прямая
tumb 2 - ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*90, кромка-матовый хром, 42 мм прямая
tumb 3 - ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*90, кромка-матовый хром, 42 мм прямая
tumb 4 - ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*90, кромка-матовый хром, 42 мм прямая
tumb 5 - ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*90, кромка-матовый хром, 42 мм прямая
ДП INVISIBLE-700 Грунт 200*90, кромка-матовый хром, 42 мм прямая
Ликвидация
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 385364
Этот товар смотрят 29 человек

Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
500
11 300
-96%
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Дверь межкомнатная Invisible-700 Грунт (под окраску) Грунт, скрытая/глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200x90
190x55
190x60доставка 03.06.2025
200x60
200x70
200x90
200x100
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    Компл. INVISIBLE алюм
  • Кромка:
    Матовый хром
  • Поверхность:
    матовая
  • Возможность покраски:
    да
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Интенсивное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
грунт Fondo
Комплектующие
Опционально: доборы, наличники, порог, ответная планка, ручка, защёлка

Характеристики

  • Тип погонажных изделий:
    Компл. INVISIBLE алюм
  • Кромка:
    Матовый хром
  • Поверхность:
    матовая
  • Возможность покраски:
    да
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Степень влагостойкости:
    Высокая
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий ( 32дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Интенсивное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    Каркасные двери изготавливаются из брусков (чаще всего это сосна), составляющих раму двери, сотового наполнителя (обычный картон), заполняющего пространство между брусками и придающего двери жесткость, и ламинированных листов МДФ, оклеенных декоративным покрытием

Отзывы и вопросы о товаре

10
4.8 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Н
Н Никита
24 августа 2024
5
Комментарий
Заказал межкомнатные двери в квартиру Установка прошла гладко, все детали необходимые были в комплекте. Эти двери действительно соответствуют заявленным характеристикам. Одной из главных причин, по которой я выбрал именно эти двери, была их высокая влагоустойчивость и отличная звукоизоляция. Радует также, что покупка была выгодной благодаря скидке.
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Ю
Ю Юрий
09 июля 2024
5
Комментарий
Заказал двери тут и не пожалел. Качество супер, как и внешний вид. Еще и со скидкой.
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М
М Марта
08 июля 2024
5
Комментарий
Купила дверь INVISIBLE-700 для загородного дома и очень довольна. Эта межкомнатная дверь выглядит стильно и современно, идеально вписываясь в общий интерьер. Основным преимуществом стало её высокое качество звукоизоляции и влагостойкость. Возможность покраски в нужный цвет делают её универсальной для любого стиля. Очень порадовала простота установки и удобство использования.
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4.8 / 5 (На основе 10 оценок)
5 звезд
8
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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