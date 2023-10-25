Ламинат – популярное напольное покрытие.

Оно обладает ценными достоинствами:

Гипоаллергенность. В составе напольного покрытия – только натуральные материалы, с минимальным количеством искусственных добавок. Поэтому они отлично подходят для помещений, где будет маленький ребенок, пожилые или люди не выносящие искусственные материалы по причине аллергических реакций.

Статичность (не притягивает пыль, что уменьшает количество уборок в помещении).

Поглощает звуки.

Создает иллюзию ровного, «безграничного» пространства

Хорошо сохраняет тепло в помещении. Это можно обнаружить при отделке таких сложных помещений как балкон или лоджия.

Имеет длительный срок службы при соответствующем уходе. Срок службы варьируется от 15 до 30 лет. Хотя некоторые марки ламината даже при хорошем уходе не могут переступить границу в 5 лет. Это связано с некачественными материалами в составе.

Обладает широкой цветовой и фактурной палитрой, что позволяет придать интерьеру аристократичный лоск.

Но у данного материала имеется очень существенный минус. Он «боится» воды или большой концентрации влаги в воздухе помещения. Это связано с тем, что целлюлоза в составе ламината начинает активно впитывать влагу.

А после этого – разбухает, разрушая доску и все полотно.

Но самое худшее – ламинат трудно просушить. Поэтому после того, как целлюлоза напитается влагой, доску придется вытащить из общего полотна и заменить ее на новую. Спасти ее в данном случае практически невозможно.

Одним из самых быстрых вариантов по решению данной проблемы – это приобретение специального водостойкого ламината. Он имеет те же достоинства, что и обычный ламинат, но к данному списку достоинств добавляется еще одно: он уже защищен специальными пропитками от воды.

Поэтому после покупки такого материала можно сразу укладывать на кухне, в ванной или даже на балконе (лоджии). Никаких других действий не требуется.

Важно: такой ламинат имеет существенный минус перед своим собратом. Это высокая стоимость. Поэтому перед покупкой специалисты настоятельно рекомендуют сравнить цены данного материала и пропиток. И трезво оценить собственные силы по ремонту.

Так как в ряде случаев может получиться, что намного дешевле приобрести обычный ламинат и пропитку, чем покупать более дорогой вариант. Но такой вариант подходит не всем.

Поэтому, чтобы избежать дополнительных финансовых и силовых трат по замене части ламината, давайте рассмотрим несколько способов его защиты от негативного воздействия влаги.

Защита ламината от влаги с помощью воска

Один из популярных видов защитного покрытия пола. Помогает не только защитить пол от влаги, но и от мелких повреждений. Важно: перед покупкой необходимо обращать особое внимание на цвет воска. Он должен быть или прозрачным, или такого же оттенка, что и напольное покрытие.

В противном случае на полу будут некрасивые цветные пятна, которые достаточно тяжело вывести.

На строительном рынке представлено три вида защитного воскового покрытия.

Это:

Жидкий воск

Обычно наносится на небольшие площади. Но при необходимости можно нанести на все напольное покрытие в комнате.

Главная особенность: после высыхания первого слоя необходимо часто полировать такую поверхность.

После первой полировки не рекомендуется ходить по обработанному ламинату 12 часов. Хотя специалисты настоятельно советуют выдержать целый день для полной просушки и закрепления воска на поверхности пола.

Мягкий и твердый воски предназначены только для решения локальных проблем

Например, для ликвидации неглубоких царапин или скола в полу. Полностью ими натирать ламинат в помещении не рекомендуется.

Важно: перед нанесением воска необходимо очень тщательно вымыть пол. Это касается и нового, и уже эксплуатированного пола. Грязи не должно быть. В противном случае, она «запечатается» в полу без возможности простого удаления.

Для этого придется вызывать специалистов, чтобы они сняли восковой слой при помощи специальной техники.

Специальная мастика для защиты ламината

Это средство используется только для нанесения на замки досок. Саму поверхность ламината обработать мастикой можно только в одном случае: если поверхность потеряла свой первоначальный блеск. Но это делается только у старого и «послужившего» ламината.

На новом такого делать не стоит. Благодаря использованию данного средства улучшается крепеж замков, в них не попадает грязь и влага. Следовательно, существенно снижается риск вздутия досок снизу. Или появления плесени (грибка) под напольным покрытием.

Важно отметить: если ламинат уже имеет какую – либо защиту от влаги и грязи, то мастику использовать не нужно. Так как это может привести только к порче ламината.

Защита ламината от влаги с помощью силиконового герметика

Не самый популярный материал для защиты ламината. Это связано с тем, что его наносить можно только на замки во время укладки. То есть, при уже положенном ламинате такую защиту использовать практически невозможно. Если только разбирать пол, промазывать замки и заново все собирать.

Какие есть достоинства у данной защиты:

Повышение износостойкости покрытия. Ламинат, укрепленный герметиком, может выдержать более высокие нагрузки, чем до обработки.

Герметизация стыков. Как и мастика, герметик полностью изолирует швы от попадания влаги и грязи. Поэтому можно не бояться плесени и грибка под ламинатом.

Прозрачная гелиевая структура позволяет сделать данную защиту полностью незаметной. Также такая структура не образует пустот, что гарантирует надежность скреплений.

Отдельно стоит отметить, что кроме прозрачного (универсального) цвета производители выпустили достаточно широкую цветовую палитру силиконового клея. Поэтому можно подобрать по цвету под конкретное покрытие. И это полностью исключает покупку дополнительного воска или мастики, чтобы замаскировать щели между ламелями.

Ламель можно спокойно заменить при необходимости. При этом не возникает ситуации, что нужно разбирать весь пол.

Устойчивость к перепаду температур. Особенно это важно в тех помещениях, где сильно влияют погодные условия. Примером может послужить лоджия или балкон.

Не возникает противного скрипа пола после просыхания всей поверхности.

Ламели остаются подвижными. Поэтому не возникает деформации и последующих трещин, сколов.

Простота нанесения.

Одно из главных достоинств герметика – это простота использования. Поэтому его может применять любой мастер, даже не имея достаточного опыта в ремонтных работах.

Легко и быстро убирается с поверхности ламели простой тряпкой. Дополнительных средств для уборки не требуется.

Важно отметить: на строительном рынке есть ламинат, у которого замки уже обработаны воском. Стоимость таких ламелей намного выше. Но их приобретение полностью убирает вопрос насчет дальнейшей защиты напольного покрытия и использования герметика при укладке.

Защита ламината с помощью специальной пленки

Данное покрытие используется только под ламинатом. При выборе пленки обратите внимание на ее толщину: она не должна быть слишком большой. Причина: чем больше толщина пленки, тем выше нагрузка на крепления. Из-за этого снижается износостойкость и долговечность.

То есть владельцу через небольшой промежуток времени придется менять ламинат из-за сломанных замков.

Важно отметить: пленка под ламинат обязательно должна быть целой, без повреждений. Так как любое повреждение может в итоге привести к порче ламелей.

Какие достоинства есть у данного покрытия при защите ламината:

Влагозащита

Основная функция. В основном она решает одну проблему: защита от конденсата. Дело в том, что бетонный пол очень активно впитывает в себя влагу из воздуха. Поэтому полностью его просушить – задача сложная. Из-за этого может легко образоваться конденсат между бетонным основанием и подложкой ламината.

Итог: порча напольного покрытия (вздутия), появление грибка и плесени, неприятного запаха.

Поэтому опытные мастера рекомендуют положить на бетонном полу пленку, а уже потом укладывать подложку и ламинат. Это позволит напольному покрытию прослужить дольше.

Легкое скольжение подложки

Ламелии - очень подвижный материал. И чтобы не возникло деформации и последующих трещин, подложка должна также легко скользить. В этом ей помогает пленка. Поэтому подложка скользит по основанию, не стирая и деформируя его.