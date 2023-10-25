Чтобы лестница в доме выглядела эстетично, а также долго вам прослужила, ее нужно облицевать. Один из самых прочных и распространенных вариантов для этого – керамогранитная плитка. Однако ее нужно правильно выбрать, потому что у керамогранита есть много разновидностей и особенностей.





Почему керамогранит используют для отделки лестниц

Прежде чем приобретать облицовочный материал, нужно знать, что он собой представляет. Керамогранит – это не натуральный материал. Он изготавливается из различных компонентов, которые замешивают в единую смесь.

В состав плит, как правило, входят:

каолин;

кварцевый песок;

пегматит;

глина;

полевой шпат.

Все это сначала истирается в мелкий порошок, а затем перемешивается с водой. Получившуюся массу прессуют под высоким давлением и обжигают при температуре больше 1000 градусов.







В итоге получаются прочные, долговечные и высококачественные плиты. Керамогранит используется для отделки не только лестниц, но и даже полов в общественных местах.

Это неслучайно, ведь плиты:

Износостойки. Они отлично выдерживают механические нагрузки, подходят для укладки в местах, где ежедневно проходит большой поток людей. В домашних условиях керамогранит прослужит еще дольше.





Влагостойки. Керамогранит можно укладывать в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах и бассейнах. Также им можно облицовывать поверхности, расположенные на улице. Благодаря влагостойкости плиты выдерживают даже морозы, они не трескаются.





Химически устойчивы. Плиты из керамогранита выдерживают химическое воздействие многих чистящих средств. Однако плиты все же могут иметь особенности ухода.

Не скользят . Как правило, даже блестящие плиты имеют противоскользящую поверхность.

Устойчивы к перепадам температур. Керамогранит выдерживает мороз, потому что имеет низкую пористость. В его структуру не проникает влага, следовательно, не замерзает внутри материала.

Например, если на них нанесено глянцевое покрытие, их нельзя чистить жесткими губками, иначе появятся царапины. Подробнее об особенностях ухода спросите у продавца.Из-за этого плиты не трескаются при низких температурах. Кроме того, керамогранит отлично переносит жару и резкие перепады температур.





Повышенная ударопрочность. Плиты довольно трудно разбить, поэтому их часто используют для укладки в торговых центрах, офисах и прочих общественных местах.

Большой выбор расцветок. Вы сможете подобрать керамогранитные плиты практически под любой стиль интерьера. Они могут имитировать натуральный камень, мрамор, дерево и любую другую поверхность.

У качественных изделий рисунок глубокий, насыщенный и яркий. Даже после долгой эксплуатации они не теряют первоначальный привлекательный вид. Если же вы не смогли найти подходящую расцветку, можно заказать изготовление керамогранитой плитки на заказ.





Плюсы и минусы выбора керамогранита для отделки лестниц

У любого облицовочного материала есть свои плюсы и минусы. Идеальный найти не получится, поэтому нужно тщательно сравнить все преимущества и недостатки отделок.

У керамогранита есть следующие плюсы:

Стойкость к появлению трещин, царапин и сколов. Но соблюдать правила эксплуатации все же нужно.

Высокая плотность. Благодаря этому достигается отличный уровень влагостойкости материала.





Повышенная огнестойкость.

Безопасность. Керамогранит не токсичен, не выделяет в воздух вредных для здоровья веществ.

Прост в уходе.

Стойкость к появлению грибка. Этот плюс также достигается благодаря влагостойкости.

Эстетичный, дорогой и солидный внешний вид. Рисунок не выцветает и не стирается на протяжении всего срока эксплуатации.





Но у керамогранита есть и несколько минусов, ведь он:

Достаточно холодный. Если вы укладываете плитку дома, нужно также укладывать систему «теплый пол» либо же постелить ковер или ковролин.

Много весит. Это создает сложности при монтаже. Если у вас нет опыта укладки керамогранита, лучше всего обратиться за помощью к мастеру. Кроме того, большой вес материала делает дороже доставку.





Может скользить зимой. Это касается плит, которые уложены на улице. Однако проблема легко решается специальными противоскользящими накладками.

Может расслаиваться на морозе. Такое случается редко, но имеет место быть. Чтобы предотвратить расслаивание, нужно правильно выбрать клеящий состав.





Также керамогранит дороже других облицовочных покрытий, но его стоимость определено окупается, ведь он долговечный. В среднем производители гарантируют срок службы 50 лет.

На что обратить внимание при выборе керамогранита для лестницы

Чтобы не ошибиться в выборе плит, нужно обращать внимание на несколько факторов:

Для уличных лестниц лучше выбирать плиты с шероховатой поверхностью. Так на них будет сложнее поскользнуться в морозную погоду.

Для облицовки круглых лестниц нужно заказывать плитку на заказ по индивидуальным размерам.

Плиты не должны поглощать воду. На качественном керамограните струйка воды не оставляет мокрый след.

Прочный и долговечный керамогранит много весит. Если у плиты толщина около 1 см, она должна весить примерно 19 кг.

Рисунок должен быть четким и насыщенным. Следите за тем, чтобы краска была равномерно распределена по всей плите.





Какие бывают ступени из керамогранита

Как правило, в комплект входят: проступи, подступенки и декоративные плинтусы. Сборные ступени состоят из плиток, которые собираются воедино. При укладке ступеней могут оставить шов и задекорировать, а могут скрыть.

Цельные ступени дороже сборных, при этом в уложенном виде они смотрятся эстетичнее за счет того, что шов отсутствует.

В целом плиты из керамогранита делят на три вида:

Стандартные плиты. Их можно отличить от других видов плит тем, что на стандартных плитах есть рельефные полоски на краях ступеней.

С подступенком. Подступенок – это доска, которая закрывает пространство между ступенями. В среднем его высота составляет 1 см.





С плинтусом. Дополнительно вместе с лестницей монтируется специальный плинтус, который располагается между стеной и ступенями. Он закрывает швы, поэтому лестница смотрится аккуратнее.





Каким бывает керамогранит для лестниц

Поверхность керамогранита может иметь разный вид. Выбирать его нужно, опираясь на стиль интерьера, вашу дизайнерскую задумку и особенности эксплуатационных условий.

Покрытие бывает:

Полированным . Часто такой керамогранит путают с глазурированным из-за того, что поверхность лестницы приобретает зеркальный блеск. Однако поверхность полированного керамогранита ничем не покрывается, только полируется.

Неполированным . Плиты ничем не обработаны и имеют шероховатую поверхность.

Глазурированным. Сверху на плиты наносят глазурь, которая придает поверхности лестницы красивый блеск.





Шлифованным . Сначала плиты шлифуют, а затем слегка полируют. В результате получается небольшой блеск на поверхности.

Сатинированным . Не подходят для укладки в общественных местах, потому что на керамогранит наносится специальное покрытие из воска и минеральных солей. Оно придает лестнице блеск и снижает скольжение.

Структурированным. Интересный вид лестниц, поверхность которых рельефная. Керамогранит в таком случае обычно имитирует древесную структуру, камень, ткань или даже натуральную кожу.





Как облицовывают керамогранитом лестницы: последовательность работ

Для отделки лестниц керамогранитом стоит обратиться к мастеру.

Работы проводятся в определенной последовательности:

1. Сначала мастер замеряет лестничный проем и определяет, какое количество материала потребуется. Особенно этот этап важен, если вы изготавливаете лестницу на заказ.

2. Подбирается клей. Его состав может быть однокомпонентным, двукомпонентным и дополненным пластификаторами. Также существуют универсальные составы.





3. Нарезаются плиты. Этот этап можно пропустить, если лестница прямая. Плиты нарезаются на специальной машинке.

4. Лестница очищается от грязи, пыли и покрывается грунтом.

5. Укладывается облицовка.

После облицовки нужно подождать 2 суток. После этого времени керамогранит надежно зафиксируется, и лестницей можно будет пользоваться без ограничений.





Среди способов отделки лестниц облицовка керамогранитом – один из самых популярных и лучших вариантов. За материалом легко ухаживать, плиты выглядят дорого, эстетично и успешно дополняют любой интерьер.



