ПВХ- плитка – это старое-новое напольное покрытие, успешно конкурирующее с линолеумом и ламинатом. Почему оно «старое»? Потому что знакомо ещё с советских времён. Почему «новое»? Потому что усовершенствованная технология придала материалу новые качества. Современная плитка отличается от прежней.

Состав и структура ПВХ-плитки

Аббревиатура ПВХ расшифровывается как поливинилхлорид, то есть это полностью продукт химической промышленности. Давайте же для начала разберёмся в его составе.

Плитка ПВХ состоит из:

Очень прочного винила, которому не страшны ни механические, ни химические нагрузки. В производстве участвуют этилен и поваренная соль.

Поливинилхлорида, устойчивого к термическим колебаниям, а также к воздействию кислот и щелочей.

Пластификаторов, «отвечающих» за эластичность и пластичность материала.

Структурно плитка состоит из нескольких слоёв:

Нижний – базовый или стабилизирующий. Он непосредственно соприкасается с полом и отвечает за прочность всего покрытия. В свою очередь это тоже сложный состав из поливинилхлорида, винила и наполнителя с пластификаторами.

Над ним – декоративный слой – тонкая плёнка с нанесённым рисунком. Рисунок может имитировать дерево, камень, керамику – всё, что душа пожелает.

Прикрывает декоративный слой полиуретановая прослойка, которая помогает противостоять негативному воздействию внешней среды и химических веществ.

Венчает это всё защитный слой, который противостоит истиранию, предохраняет от солнечных лучей, а также создаёт фактуру, соответствующую декоративному слою.

Со структурой и составом разобрались. Теперь разберёмся с разновидностями.

Разновидности плитки ПВХ

Плитку ПВХ называют по-разному: виниловая, кварцвиниловая, ламинатная, линолеумная. Это композитный материал, объединивший в себе характеристики нескольких типов покрытий.

Различают плитку по способу укладки:

Клеевая – имеет шероховатую изнанку для лучшего сцепления с поверхностью и клеем. Укладывается на специальный клей или мастику. Клеевая плитка требует тщательной подготовки основания.

Самоклеющаяся – клей на неё уже нанесён и прикрыт защитной плёнкой. Такую можно уложить на любое ровное основание: фанеру, ДСП, кафель, цементную стяжку. Быстрота и удобство укладки – среди её несомненных плюсов. В минусы запишем ограниченный температурно-влажностный диапазон. Если эти параметры периодически нарушаются, плитка может начать отклеиваться от пола.

Бесклеевая – может укладываться либо с помощью замков, либо стык в стык и удерживаться за счёт своей геометрической стабильности.

Геометрическая стабильность подвела нас ко второму параметру, по которому определяется разновидность ПВХ-плитки – это её формат.

Плитка выпускается в виде:

Квадрата со стороной 30 или 60 см.

Прямоугольника – такая больше всего напоминает ламели ламината. Здесь тоже есть свои стандарты. Обычно она бывает со сторонами 10х92; 18х92; 30х60 см.

Треугольная в виде равнобедренного треугольника со сторонами 50 см.

Шестиугольная.

Последние две разновидности позволяют выложить напольное покрытие с оригинальным дизайном.

Наконец, последний параметр, определяющий разновидности ПВХ-плитки – это её сопротивляемость нагрузкам.

По этим признакам она подразделяется на несколько классов, которые определяют сферу применения:

Класс с 21 по 31 имеет среднюю устойчивость к истиранию, толщину до 2 мм, из которых внешний защитный слой составляет 0,3 мм. Такую плитку можно положить в помещениях с небольшой нагрузкой – в квартирах, остеклённых лоджиях. Срок службы такой плитки 5-6 лет.

Класс 32-41 – имеет толщину защитного слоя от 0,3 до 0,5 мм и подходит уже для помещений с более интенсивной нагрузкой: в офисах, на производстве, в магазинах. Производители дают гарантию, что коммерческая плитка прослужит не менее 15 лет.

43 класс – суперпрочная плитка, имеет максимальную толщину защитного покрытия и может использоваться в заводских цехах, химических лабораториях, спортзалах – везде, где нагрузка на пол максимальна.

Таким образом, по классу износостойкости ПВХ-плитку можно разделить на бытовую, полукоммерческую, коммерческую и специальную. Чтобы вам было легче сориентироваться, на упаковке они обозначаются двузначный числом, где первая цифра:

2 – для жилых помещений

3 – для коммерческих

4 – для промышленных

Вторая цифра обозначает интенсивность эксплуатации. Если плитка имеет расширенную сферу применения, то она на упаковке обозначается дробью, например 23/34 – плитка подходит и для жилых помещений, и для офиса.

Толщина самой плитки принципиального значения не имеет, влияет она только на теплопроводность и звукопоглощение. За износостойкость отвечает толщина защитного слоя.

Достоинства и недостатки ПВХ-плитки

Пришла пора разобраться в достоинствах и недостатках этого покрытия.

Сначала воздадим ему хвалу, оно этого заслуживает, потому что:

Устойчива к влаге. В отличие от ламината она не вздуется, ведь в её составе никаким образом не участвует дерево.

По этой же причине ПВХ-литка неуязвима для плесени и других микроорганизмов, а также перед насекомыми.

Высокая износостойкость. Домашние животные, маленькие дети, каблучки и прочие факторы не причинят плитке серьёзного вреда.

Высокая ремонтопригодность. Повреждённый участок легко заменить, не разбирая целиком покрытие.

Лёгкий, можно даже сказать, сверхлёгкий уход. Пол, покрытый ПВХ-плиткой, можно мыть чем угодно, в отличие от ламината. Смело используйте также моющий пылесос и паровую швабру.

Плитка хорошо ложится на систему «тёплый пол»

Полихлорвинил не поддерживает горения, так что с точки зрения пожарной безопасности полный порядок.

Богатый выбор расцветок и фактур позволит воплотить в жизнь самые дерзкие дизайнерские замыслы.

Не накапливает статическое электричество и не проводит его.

Наконец, плитку очень удобно перевозить и укладывать. Кто привык делать ремонт самостоятельно, наверняка оценит это преимущество.

Однако и на солнце есть пятна, и наша плитка, увы, не свободна от недостатков:

Боится низкой температуры. Резкие перепады температур поливинилхлорид не любит. Поэтому класть плитку в неотапливаемых помещениях нельзя.

Высокая цена. Долговечная плитка отличного качества действительно стоит дорого. Клеевая плитка потребует ещё дополнительных затрат на клей.

Стилевая ограниченность. Допустим, если вы любите эко стиль, то ПВХ-плитка в него вот никак не впишется.

Список недостатков вполне этим исчерпывается. Достоинств, как видите, гораздо больше.

Варианты укладки ПВХ-плитки

После того, как вы привезли плитку домой, она должна акклиматизироваться к вашей среде. Дайте ей полежать в горизонтальном положении не менее суток. Температура должна быть не ниже 18 градусов.

Тем временем можно продумать варианты укладки и сделать на полу необходимую разметку. В зависимости от формы, плиткой можно выложить на полу разные узоры. Прямоугольную плитку можно выложить ёлочкой – прямой или диагональной, одинарной, двойной, тройной или даже четверной.

Палубная укладка прямоугольной плитки может быть прямой и диагональной, прямой со смещением, диагональной со смещением. Может быть хаотичной – вариант, который сулит неординарные дизайнерские решения.

Квадратная плитка может иметь параллельную или диагональную укладку. Хорошо, если рисунок вашего пола вы сможете визуализировать в компьютере. Вам сразу будет видно, как будет смотреться ваша комната.

Монтаж плитки ПВХ на пол

Приступаем к укладке после подготовки основания.

Оно должно быть гладким, ровным, чистым и сухим.

Мы уже разобрались, что по способу укладки плитка может быть клеевой и бесклеевой. Начнём с клеевой.

Вам для этого потребуется:

Измерительные приборы: линейка, угольник или рулетка

Маркер или карандаш

Монтажный нож

Зубчатый шпатель

Валик

Собственно клей и ветошь, чтобы убирать его излишки.

Плитка кладётся на сухой пол.

Требования к влажности пола:

Если это цементная стяжка, то не более 5%.

Если это перекрытие, то не более 4%.

Если вы кладёте плитку на деревянный или фанерный пол, то не более 12%.

В отличие от ламината плитку рекомендуется начинать укладывать с центра помещения. Разметьте пол маркером, означьте прямые и диагональные линии.

Дальше – пошагово:

Нанесите на основу клей с помощью зубчатого шпателя. Лучше всего для этой цели подходит шпатель А2. Толщина клеевого слоя 1 мм.

Выдержите его некоторое время. Продолжительность выдержки указана в инструкции.

Располагайте плитки по осевой линии и плотно стыкуйте их торцами. Не надо оставлять никаких зазоров.

Прокатите их валиком, чтобы удалить излишки клея и выгнать воздух.

На обороте каждого элемента стрелками указано направление укладки. Соблюдайте его.

Если плитку требуется разрезать, то разметку наносят на лицевую сторону. Монтажным ножом прорезается декоративный слой, после чего её можно согнуть, пока не разломается.

По окончании работы проверьте плотность прилегания плитки, насколько ровная получилась поверхность и удалите излишки клея. Чтобы плитка не сместилась, ходить по ней можно только после полного высыхания клеевого состава. Сколько для этого потребуется времени – это укажет в инструкции производитель.

Укладка самоклеящейся плитки происходит таким же образом, только ещё проще. Клей уже нанесён на плитку, надо только снять защитную плёнку. Тем не менее, и здесь начинаем с подготовки основания и разметки пола.

Уложив плитку по размеченным линиям и с соблюдением направления укладки (помним, что оно указывается стрелочками с обратной стороны), прокатываем её валиком несколько раз, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Бесклеевая плитка, как уже упоминалось, может иметь замковые соединения или обходиться без них. Она укладывается на подложку, но это тоже не обязательно.

Для укладки вам потребуется рулетка, линейка, карандаш и строительный нож. Укладка замковой плитки начинается с угла помещения. Основание предварительно надо обработать антисептиком.

Встаньте лицом к стене и начинайте укладывать первый ряд, двигаясь справа налево. Пазы в плитке должны быть обращены к вам. Между стеной и первым рядом плитки оставьте зазор 3-5 мм. Второй и последующий ряды укладываются со сдвигом минимум 30 см. Это нужно, чтобы добиться более прочного соединения.

При укладке ламината или паркета доски пригоняются друг к другу молотком. Так вот, с плиткой этого делать нельзя – вы можете повредить замковое соединение. Уход за таким напольным покрытием предельно прост.

Оно выдержит любую влажную уборку. Нельзя только применять жёсткие металлические щётки, а также вещества, которые растворяют поливинилхлорид.