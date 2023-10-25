Наборные рисунки на поверхностях всегда выглядят эффектно. Мозаика считается одним из самых красивых решений для отделки стен и полов, её можно выложить из любого твёрдого материала – это керамика, стекло, галька или ракушки. Выполнить работы самостоятельно достаточно просто, но для начала нужно создать эскиз, чтобы понимать, как будет выглядеть будущее творчество.





Материалы для самостоятельной выкладки мозаики

Оригинальным панно можно украсить любую поверхность – это может быть стена в ванной, фартук на кухне или столешница. Мозаика выкладывается в разных цветовых сочетаниях – это может быть хаотичный набор элементов или рисунок, который максимально приближен к реальности.





Какой сюжет выбрать зависит от фантазии мастера, из материалов чаще всего для панно используют керамическую плитку, которая производится в широком ассортименте цветов и фактур, легко ломается на фрагменты и выкладывается на горизонтальной или вертикальной поверхности.





Также для мозаики можно использовать любой доступный материал: керамогранит, стекло, а также бой посуды или гальку с ближайшей речки, главное, чтобы его было достаточно для создания задуманного сюжета. Самым простым вариантом выкладки рисунка будет керамика, но для начала нужно правильно подготовить поверхность, плитку и выбрать клей.





Мозаика будет выглядеть эффектно, если заранее продумать орнамент, нарисовать его в цвете на бумаге и в натуральную величину, тогда будет легче ориентироваться с размером и нужным тоном отдельных фрагментов.





Этапы создания мозаики своими руками

Когда с материалом для панно определено, то стоит обратить внимание на поверхность выкладки, которую нужно подготовить. В качестве основы для мозаики может выступать оштукатуренная и деревянная стена или гипсокартон.





Поверхность должна быть максимально ровной и чистой, что перед началом работ её нужно покрыть грунтовкой, которая обеспечит хорошую адгезию.

Часто мозаику выкладывают на криволинейных поверхностях, что выглядит достаточно эффектно, но для её создания потребуются более мелкие фрагменты и определённая сноровка.









Правила создания эскиза мозаики

Если есть художественные способности, то рисунок можно придумать самостоятельно. Для начинающих мастеров лучше взять понравившуюся идею из интернета и перенести её на бумагу.

Мозаику в графике можно выполнить в виде схемы с крестиками, чёрточками и точками, где знаки будут означать определённый цвет. Для создания панно в виде орнамента или рисунка лучше сделать эскиз в приближённых тонах к оригиналу, так будет легче воплотить его на поверхности.





Правила создания мозаики:

1. Для соблюдения правильности пропорций зарисовку и будущую выкладку фрагментов лучше начинать с центра. Мозаика будет выглядеть гармоничнее, когда цветовая гамма расположится равномерно на поверхности.





2. При создании эскиза с рисунком сначала прорисовываются крупные фрагменты в виде животных, людей или растений со сложной геометрией.





3. Фон и мелкие детали выполняются в последнюю очередь, так можно создать целостную картину, которая будет выглядеть красиво и гармонично.





Если планируется панно крупного размера, то лучше создавать его фрагментарно, что будет выглядеть в виде квадратов, из которых создаётся композиция. Небольшую мозаику можно нарисовать в натуральном размере на ватмане, так будет легче делать выкладку фрагментов.





Как подготовить элементы панно для мозаики

Для создания красивого рисунка потребуются элементы разного формата. Керамическую плитку можно разрезать или попросту разбить на мелкие части, точность в размере не нужна, поэтому для мозаики подойдут любые фрагменты.

Главное при выкладке рисунка - соблюдать цвет композиции, а для абстракции подойдут любые форматы.





Подготовить керамическую плитку, без большого количества слишком мелких осколков, можно молотком через ткань. После подготовки элементов желательно разложить их по разным фракциям, цветам и оттенкам, тогда в процессе работы не придётся искать нужную деталь.





Выбор клея для мозаики

Лучшим вариантом считается состав для керамической плитки белого цвета на полимерной основе. Такой клей может быть использован для отделки стен в ванной и на кухне.





Если мозаика укладывается на криволинейные поверхности, то специалисты рекомендуют приобретать составы на эпоксидной основе или жидкие гвозди, что обеспечит оптимальную адгезию на сложных участках.









Укладка мозаики на вертикальной поверхности своими руками

Выкладку элементов чаще всего выполняют прямым набором. Для этого потребуется готовый эскиз, клей и небольшая дощечка для выравнивания фрагментов по горизонтали. Если предполагается выполнение рисунка со сложной геометрией, то лучше сделать его на поверхности и отметить цвета.





Для абстракции этот этап можно пропустить и сразу создавать панно на стене, но если работа проводится впервые, то лучше нарисовать схематичный эскиз, который обеспечит аккуратный внешний вид будущей композиции.





Укладка мозаики своими руками:

1. Подготовка поверхности. Стены должны быть обработаны составами, улучшающими адгезию, подойдёт грунтовка глубокого проникновения. На деревянные или гипсокартонные основания необходимо нанести плиточный клей толщиной 3-5 мм и дождаться его полного высыхания.





2. Выкладка элементов. Большую площадь необходимо разделить на квадраты 25х25 см, каждый из которых выкладывается отдельно в любом порядке.

Подборку элементов по форме, размеру и цвету желательно сначала делать без клея, тогда появится возможность более гармонично выставить сюжет. Выкладку начинают делать с крупных частей, далее заполняется пространство между ними.

3. Приклеивание элементов. Если есть уверенность, что рисунок выложен правильно, то можно нанести тонкий слой клея на стену и сразу устанавливать мозаику на место.

При этом стоит помнить, что ошибки при выкладке элементов недопустимы. Для сложных композиций с большим количеством цветов и форматов плитки лучше потратить немного больше времени и наносить клей на каждый фрагмент.





В процессе создания мозаики необходимо выравнивать панно по горизонтали. Для этого используют небольшую дощечку, которую периодически прикладывают к поверхности и придавливают. Готовую мозаику оставляют для просушки на сутки, только тогда приступают к затирке швов между элементами.





Простой способ создания мозаики своими руками

Если прямой метод выкладки элементов вызывает сложности, то можно создать красивый рисунок на стене с помощью самоклеющейся бумаги. Набор мозаики на горизонтальной поверхности гораздо проще, чем выкладка панно на стене.

Для этого необходимо сделать контурный рисунок с обозначениями цветов на бумаге. Положив поверх самоклейку, постепенно снимая защитный слой, можно выкладывать мозаику.





Если предполагается создание большого рисунка, то работу можно выполнять по частям, а готовые фрагменты уже наклеивать на стену. Такой способ набора считается более простым, но недостаточно долговечным, поэтому использовать его для отделки стен в ванной или на кухне нежелательно.

Мозаика будет выглядеть красиво и гармонично, если использовать 3-5 цветов. Мозаика, сделанная на самоклеящейся бумаге, прекрасно будет выглядеть в гостиной или в спальне.

Выкладка мозаики на столешнице



Создание красивой поверхности предполагает немного другой метод в работе. Дерево не отличается хорошей адгезией со стеклянной или керамической плиткой, поэтому необходима тщательная подготовка.





Этапы отделки столешницы мозаикой своими руками:

Очистите поверхность от лака или краски. Деревянная столешница обрабатывается наждачной бумагой, сначала с большим, а потом с малым абразивом, что создаст шершавую основу для лучшей адгезии.





Поверхность обрабатывается любым растворителем для удаления жировых отложений и высушивается.





Для удобства выкладки можно нарисовать узор на столешнице и создать его рядом на любой горизонтальной поверхности, тогда работать будет легче и быстрее.





Выкладку элементов начинают с края, особенно, если столешница имеет круглую или овальную форму. Нанесите тонкий слой клея и уложите фрагменты на поверхности.

В процессе работы необходимо прижимать мозаику деревянной дощечкой, чтобы выровнять элементы по горизонтали.





Когда столешница будет готова, необходимо оставить её для просушки, а чтобы фрагменты хорошо приклеились, можно уложить сверху лист ДСП и поставить небольшой груз на 24 часа.

Когда клей на мозаике высохнет, можно приступать к затирке швов, при этом стоит соблюдать аккуратность, чтобы поверхность стеклянной или керамической плитки осталась чистой.

Чем лучше обработать швы между мозаикой

В магазинах продаются специальные составы для этого типа работ. Выполнить затирку можно с помощью резинового шпателя, губки и воды, что позволит аккуратно нанести смесь по всей поверхности и убрать излишки.

Нельзя оставлять состав на мозаике на длительное время, при высыхании он очень прочен и сложно удаляется. При необходимости в затирочную смесь можно добавить любой пигмент, который может быть в цвете панно или кардинально отличаться.

Мозаику для полного высыхания оставляют ещё на сутки, тогда уже можно будет смыть разводы, а для блеска отполировать поверхность мягкой тканью.





Уход за панно будет несложным, если композиция выполнена из стекла или керамической плитки, которые приклеены на специальный состав, то его можно мыть как обычную стену.





Мозаика – это искусство, которое используется для украшения интерьеров уже многие века. Выполнить её своими руками несложно, но стоит отметить, что эта работа достаточно кропотливая и требует максимальной аккуратности.

Но если выкладка сделана правильно, то результат будет впечатляющим и сохранит свой первоначальный внешний вид надолго.



