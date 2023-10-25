Любой ремонт начинается с демонтажных работ. И если планируется привести пол в порядок, то в первую очередь придется снимать плинтус. Процедура на первый взгляд не отличается сложностью, особенно если не нужно сохранять элемент декора, поскольку планируется его замена. Однако несоблюдение технологии может стать причиной повреждения не только плинтуса и напольного покрытия, но и поверхности под ним.

Все это станет причиной удорожания ремонта за счет включения в него дополнительных операций. Намного проще учесть, из какого материала изготовлен плинтус, какой способ фиксации был применен к нему и к какому виду покрытию, и не делать лишнюю работу.

Зачем нужен напольный плинтус

При помощи плинтуса гармонично оформляются стыки между полом и стенами.

Кроме декоративной, он еще выполняет ряд функций:

устраняет зазор между полом и стеной;

делает незаметными неровности покрытия в области стен, которые возникли при оформлении области пола;

выполняет роль канала, внутри которого прокладываются кабели.

Плинтусы отличаются материалом изготовления, формой и размерами.

Их изготавливают из:

деревьев хвойных пород, бука или дуба – прочный, красивый, дорогой и сложный в монтаже, требующий точной подгонки и финишной отделки;

пластика – красивый, недорогой, легкий по весу, простой в монтаже, но хрупкий;

МДФ, имитирующего дорогие породы деревьев – недорогой, устойчив к воздействию ультрафиолета, не крошится, но с небольшим сроком использования, поскольку не отличается высокими показателями прочности;

шпона на носителе – недорогой, в разных цветовых исполнениях, но неустойчив к воздействию влаги, которая оказывает негативное влияние на внешний вид материала;

алюминия – используется в коммерческих помещениях;

полиуретана – гибкий, устойчив к влажности, к резким температурным перепадам, может использоваться без финишной отделки или с ней, что актуально, если нужно изменить цвет плинтуса.

Способы крепления плинтусов к полу

Плинтуса крепятся к поверхности при помощи разных строительных приспособлений.

Это могут быть:

деревянные и шпонированные гвозди;

саморезы;

монтажные крепления;

деревянные чопики

клеящие растворы.

При выборе способа крепления учитывается материал, из которого изготовлен плинтус. Используемые элементы должны гармонично вписываться в общий вид завершенной конструкции, не нарушать ее целостность и не препятствовать прокладке кабелей.

С чего начинать демонтаж напольных плинтусов

Произвести демонтаж без специальных приспособлений не получится. Поэтому нужно заранее подготовиться к процедуре. Несмотря на то, что она не пыльная, одежду лучше взять ту, которую не жалко, поскольку ее можно испортить. Также следует побеспокоиться о собственной безопасности. Понадобятся защитные очки и перчатки, которые предупредят случайное травмирование.

Подготавливая инструменты, следует учесть способ крепления плинтуса и материал его изготовления. В некоторых случаях его достаточно поддеть острым шпателем у основания. Однако, если к процедуре монтажа мастера подошли основательно, то придется постараться, чтобы их конструкцию демонтировать.

Для этого понадобятся такие инструменты, как:

лом или фомка;

гвоздодер;

отвертки;

шуроповерт;

шпателя;

молоток;

острый нож;

зубило.

Демонтаж деревянного плинтуса с пола в зависимости от способа его крепления

Плинтуса из дерева крепятся на гвозди или саморезы. Поскольку для надежности крепления используются длинные гвозди, то выдрать их у основания будет сложно. Придется использовать лом или стамеску.

Для того чтобы сохранить целостность декоративно-функционального элемента, при его демонтаже не нужно делать резких движений.

Если плинтус прикреплен на саморезы, то их нужно аккуратно отвинтить отверткой или шуроповертом.

Перед тем, как приступить к демонтажу, нужно обесточить расположенные в плинтусе провода и вытащить их. Нельзя приступать к работе, если они подключены к источнику электрического тока.

Если плинтус был закреплен на гвозди, то их шапочки будут выступать на поверхности. С большей вероятностью их извлечь не получится. Для демонтажа изделия понадобится загнать фомку под плинтус стороной с загнутым концом.

При этом сделать это нужно в месте расположения гвоздя. При возникновении сложностей с реализацией операции нужно дополнительно использовать плоскую лопатку. После наклона фомки плинтус отойдет сам. Процедуру нужно повторить у каждого гвоздя, после чего плинтус приподнимается по всей длине и удаляется.

Деревянные плинтуса сложно не только устанавливать, но и снимать. С проблемами можно столкнуться при демонтаже старых элементов. Поскольку они служили своему хозяину не один год, то наверняка на их поверхности образовался застаревший слой краски, под которыми располагаются элементы крепления.

Чтобы разобраться, какие именно – нужно внимательно присмотреться к поверхности и, если нужно, снять на небольшом участке слой краски, для проведения анализа ситуации, от которого зависит дальнейший план действий.

Если целью демонтажа не является сохранение плинтуса, а размещение гвоздей не удается выявить, поскольку места их расположения были скрыты шпаклевкой, то придется максимально упростить схему устранения элемента, действуя наугад.

При этом нужно учесть, что гвозди могут располагаться на расстоянии, примерно 50 см. чтобы конструкция была надежно закреплена, первый элемент крепления не должен быть дальше, чем 20 см от края.

Если плинтус прикреплен к стеновой поверхности, то технология его удаления зависит от того, нужно ли его сохранить и планируется ли переклейка обоев, поскольку при небрежной работе они будут испорчены.

Для решения вопроса нужно взять тонкую лопатку и загнать ее между стеной и плинтусом с целью расширения зазора. Увеличив его до ширины заранее подготовленного деревянного клинышка, следует его загнать в зазор и вогнать, еще глубже приложив усилие молотком.

Такие действия нужно проделать через небольшие промежутки изделия, после чего проведение процедуры несколько раз. Элементы крепления выйдут из стены и плинтус беспроблемно от нее отстанет.

В случае, если сохранение целостности стеновой поверхности не является целью, работу можно упростить при помощи фомки.

Если деревянный плинтус был закреплен на толстые гвозди, то при удалении элемента нужно постараться не повредить полы и не допустить появления вмятин от фомки. Для этого под нее нужно подложить кусок фанеры.

Новые плинтуса выглядят современно и аккуратно и поэтому при их демонтаже нужно постараться не повредить их, чтобы использовать повторно или перепродать. Чтобы элемент не сломался во время процедуры, начинать ее нужно от края стены. Приподнимать элемент у места крепления следует не более, чем на 3 см.

После обработки всех участков следует заново повторить процедуру, увеличивая высоту отрыва от пола. По такой схеме нужно действовать до момента полного выхода гвоздей.

Если подобраться к краю плинтуса не получается, то можно попытаться стамеской произвести обработку вокруг шляпок гвоздей, после чего их удалить и отдельно снять декоративный элемент. В качестве опоры для фомки можно использовать деревянный брусок.

При установке плинтуса из дорогих пород дерева используются чопики. Они размещаются у основания изделия. Внешне они малозаметны.

Чтобы выявить место расположения чопиков, нужно внимательно исследовать поверхность на предмет небольших кружочков. Они могут сливаться с рисунком древесины.

Чтобы не спутать их с плинтусом, следует обратить внимание на расположение волокон – у чопика они должны находиться поперек. При обнаружении крепежных элементов, они высверливаются или выковыриваются.

Если под ними расположены гвозди или саморезы, то придется воспользоваться стандартной схемой демонтажа при помощи фомки.

Как снять напольный плинтус из МДФ

Плинтуса из такого материала МДФ крепятся к стеновой поверхности по современной технологии, упрощающей процедуру монтажа и демонтажа. Крепежные элементы крепятся отдельно к поверхности. На них насаживается изделие, которое защелкивается.

Чтобы снять плинтус, понадобится широкий шпатель. Его нужно вогнать под нижнюю часть плинтуса и использовать как рычаг, что приподнимет плинтус. Шпатель может быть вставлен в зазор между декоративным элементом и стеной. Если его потянуть на себя, то защелка расстегнется, и плинтус будет снять с крепления.

Как снять с пола пластиковый плинтус

Пластиковые плинтуса обычно крепятся к стене на дюбеля и саморезы. Места крепления скрываются вставкой, что придает крепежным элементам незаметность.

Снимать пластиковый плинтус лучше с внешнего угла.

Чтобы его не повредить, нужно придерживаться алгоритма действий:

поддеть снизу декоративный уголок отверткой;

снять уголок руками;

убрать закрывающую канал для кабелей планку;

выкрутить саморезы.

При отсутствии внешнего угла в комнате монтаж нужно начинать с торца. После снятия торцевой заглушки нужно вытащить планку, закрывающую место прокладки кабеля и удалить крепежные элементы.

Планируя ремонт, следует задуматься о необходимости проведения демонтажа некоторых элементов, которые могут помешать выполнению работ. При поклейке или покраске стен или смены покрытия на полу без снятия плинтусов не обойтись.

Способ демонтажа зависит от материала декоративного элемента, вида используемых для его крепления элементов и технологии монтажа.