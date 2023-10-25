Мода на декорирование жилища рейками пришла к нам из Европы. Сегодня это очень актуальный тренд в оформлении интерьера. Их используют в разных стилях, для разных целей. Один из наиболее востребованных вариантов – украшение рейками стен.





Плюсы и минусы реечной отделки стен

А для начала разберёмся в достоинствах и недостатках этого декора. Рейки (или ламели) делают из разных материалов, чаще всего из дерева или МДФ, реже – из металла и пластика.





Чем привлекательно такое декоративное решение:

Доступность и не высокая цена материала.

Простой монтаж.

Оригинальный дизайн.

Хорошие звукоизоляционные свойства.

Экологическая чистота и гипоаллергенность материала.

Под рейками можно спрятать не идеально ровную поверхность.

С их помощью можно скорректировать геометрию комнаты.

На рейки удобно крепить технику, мебель, декор.

Придают интерьеру лёгкость и воздушность.

За рейками удобно спрятать провода и другие коммуникации.

Рейки легко отремонтировать или заменить на другие.





Слабые места реечного декора:

Они могут уменьшить помещение: конструкция забирает несколько сантиметров от объёма.

Уход за рейками сложен, в пространствах между ними скапливается пыль и грязь, особенно если они расположены горизонтально.

Рейки могут быть подвержены гниению, плесени, атакам насекомых

Опасность возгорания.

При пересыхании могут деформироваться.

Последние три пункта актуальны только для деревянных реек. Однако, именно они чаще всего используются.





Из чего изготавливают декоративные рейки для отделки стен

Как уже упоминалось, рейки делают из натуральной древесины, МДФ, ЛДСП, пластика и металла.





Какие породы дерева идут на изготовление реек:

Сосна – наиболее доступный и популярный материал. Её ценят не только за сравнительно не высокую цену, но и за стойкость к поражению грибком и насекомыми. Богатое содержание смолы придаёт этой древесине особую прочность. Однако, сосна боится влаги и перепадов температур. Не стоит оформлять сосновыми рейками стены ванной или не отапливаемых лоджий. Не размещайте этот декор рядом с радиатором парового отопления.

Бук относится к твёрдым сортам дерева и по прочности не уступает дубу. Стоит дороже сосны, но он надёжнее и долговечнее. Однако, бук также уязвим перед влагой и подвержен гниению, поэтому нуждается в специальной пропитке.

Дуб влагу практически не впитывает и гниению не поддаётся. Очень прочная, твёрдая и долговечная древесина.

Другие сорта древесины используются редко из-за высокой стоимости. Вы можете заказать рейки из лиственницы, акации, карельской берёзы и так далее, включая экзотические породы. Вашу фантазию здесь ограничивают только ваши финансовые возможности.





Деревянные рейки могут быть изготовлены из термодревесины – материал, прошедший специальную термическую, химическую и механическую обработку. Такая древесина более прочная и влагостойкая, подходит для оформления влажных помещений.





Помимо натурального дерева, рейки изготавливают из МДФ. Сверху МДФ покрывается шпоном, благодаря чему ламели могут выглядеть как натуральное дерево.

Шпонированный МДФ может имитировать самые разные сорта дерева, включая редкие экзотические. Однако это всё-таки всего лишь имитация.

Тем не менее рейки из МДФ устойчивы к деформации, влажности и температурным колебаниям. Они уступают натуральному дереву в экологической чистоте, но не значительно.







Ламинированный ДСП тоже применяется для изготовления реек. Внешне они могут повторять фактуру и рисунок древесины. Такие баффели прочные, жёсткие и по цене самые доступные. Однако обработке поддаются плохо, от гвоздей и саморезов могут образовываться сколы и трещины. С точки зрения экологии ЛДСП тоже не безупречен.





Металл – самый долговечный и надёжный материал. Его можно покрасить в любой цвет или покрыть плёнкой, имитирующей дерево. Металлические рейки стоят дороже деревянных, да и впишутся они не во всякий интерьер.

Пластик тоже используется для изготовления реек. Подкупает разнообразием расцветок и фактур, лёгкостью в монтаже и уходе, влагостойкостью. Он очень хорошо подходит для ванных комнат, однако прочностью и долговечностью этот материал не обладает, да и смотрится не очень презентабельно.

Реечный декор стен в разных комнатах

Как декорировать стену рейками? Рассмотрим варианты для разных комнат.

Гостиная. Рейками можно отделать акцентную стену. Таким образом можно не только выделить зону возле дивана или телевизора, но и скорректировать недостатки планировки. Слишком низкий потолок зрительно приподнимут вертикальные рейки, горизонтально расположенные рейки сделают тесное помещение немного шире.





С помощью реек можно эффектно разбить гостиную на зоны, допустим выделить рабочий или детский уголок, реечной перегородкой отделить кровать. Не так часто в малогабаритный квартирах есть отдельные помещения для этих зон.





Спальня – здесь рейки могут придать интерьеру покой и монотонность, которые настраивают на крепкий сон. Ненавязчивое тёплое освещение, где источники света замаскированы между ламелями придаст интерьеру волшебства и интимности.





Кухня – место особое. Для дерева – среда агрессивная. Оформлять рейками фартук и рабочую зону не практично и нецелесообразно. Но выделить таким образом обеденный стол – хорошее решение.

Только кухня должна быть достаточно просторной, ведь рейки уменьшают объём. С помощью реек на кузне можно выделить уголок для романтичных посиделок, к рейкам удобно прикрепить светильник или повесить на них кашпо.

Прихожая – здесь планки смотрятся особенно органично. На них можно повесить зеркало, крючки для одежды, держатели для сумок и так далее. Способность ламелей менять геометрию помещения в небольшой прихожей может оказаться как нельзя более кстати. С помощью правильно расположенных реек можно приподнять потолок и раздвинуть стены.

В детской комнате разноцветными рейками можно выделить разные зоны, которых здесь всегда несколько: учебная, игровая и зона отдыха. Можно не только декорировать стены подобным образом, но и соорудить из реек лёгкие перегородки.

Интересный интерьер с помощью реек можно создать на балконе или лоджии. Но здесь к материалу предъявляются особые требования, так же, как и в ванной, где рейками можно отгородить унитаз от душевой. Как видите, рейки уместны в помещении с любым функционалом. Более того, с их помощью легко можно изменить стилистику помещения, просто перекрасив их или расположив по-другому.

Интерьерные стили для реечного декора стен

Чаще всего рейки окрашивают в естественные натуральные тона. Ламели из дерева в покраске не нуждаются, их достаточно покрыть лаком или пропитать морилкой. Лазури и пропитки хорошо подчёркивают структуру дерева и попутно защищают его от внешней среды.

Если вы хотите добавить интерьеру экстравагантности, то украсьте настенные рейки камнями, стразами, узкими зеркальными полосками, светодиодными лентами.

Реечный декор уместен в любом современном стиле, кроме исторических.



Неоклассика

Здесь понадобятся широкие ламели, расположенные близко друг к другу или вовсе без зазора, создавая сплошную панель. Декорировать таким образом можно только нижнюю часть стены, так, чтобы декор не занимал более одной трети высоты.

Лофт

Здесь хороши будут узкие рейки, которые крепятся на небольшом расстоянии друг от друга. Для ламелей используется древесина светлых тонов с ярко выраженной текстурой. Получается очень фактурная композиция. Рейками можно покрыть одну стену или часть стены, они прекрасно уживутся с бетоном или кирпичом.





Хай-тек

Узкие рейки окрашиваются в белый или чёрный цвет. В этом стиле часто используются металлические ламели. Скандинавский стиль любит светлые тона, поэтому рейки окрашиваются в оттенки белого цвета.





А располагаться они могут либо сплошным полотном, либо с небольшими зазорами. Рейки очень хорошо поддерживают воздушность и прозрачность композиции, что актуально для скандинавского стиля.





Реечный декор очень подходит лаконичному минимализму. Стена, декорированная планками, придаст уюта и тепла этому аскетичному стилю.

Монтаж реек на стену своими руками: пошаговая инструкция

Теперь разберёмся в тонкостях монтажа реек, тем более что это совсем не сложно и можно выполнить своими руками. Однако, работа эта требует аккуратности и тщательности.

Сначала надо подготовить стену и рейки.

Стену выравниваем, окрашиваем и размечаем место, где будет расположен реечный декор. При этом не забудьте пометить места скрытых коммуникаций и электропроводки, чтобы не повредить при монтаже.

Если стена с большими дефектами, то под рейки следует поместить фанеру, которая фиксируется на специальный клей и на саморезы.

Рейки пропитывают защитными и водостойкими составами, при необходимости окрашивают.

От длины планки следует отпилить 1 сантиметр для расширения дерева. Реечный декор не скрывает стык между стеной и полом. Старайтесь делать его максимально аккуратным.

Воспользуйтесь подложкой под бруски шириной 5 миллиметров. По окончании монтажа подложку уберите. Так вы получите аккуратный ровный край.

Рейки на стену можно крепить несколькими способами.

Рейками покрывают стену или участок стены без зазоров, они образуют сплошное полотно – канадский вариант монтажа. Для этого используется материал, не поддающийся деформации, как правило, это МДФ. Рейки скрепляются между собой гвоздями, шляпки гвоздей закрываются заглушками. Недостаток этого способа – в большом количестве крепежа. В других случаях рейки крепятся на расстоянии, зазор между ними равен ширине рейки.

Заготовьте брусок, который будет вашим ориентиром.





Есть несколько способов крепежа ламелей на стену.

1. Простой предполагает чисто декоративную функцию, то есть, когда к рейкам не будут монтироваться полки, светильники, телевизоры и прочее.

Действуют при этом так:

После подготовки стены и реек на их тыльную сторону следует нанести двусторонний скотч.

На скотч наносится клей. Следуйте инструкции производителя клея.

Рейки крепятся к стене.

Вот и всё. Если вы были терпеливы и аккуратны, получится отличный результат. И он будет вполне надёжен, если вы использовали планки небольшого сечения: 20х30, 20х40, 20х60 мм.

2. Более сложный вариант, когда рейки крепятся на каркас. Сама конструкция получается более надёжной, пригодной для крепления на ней мебели и техники, и планки могут быть большего сечения.

Алгоритм действий:

На стене по разметке фиксируются монтажные планки. Здесь уже клей не подойдёт, для фиксации используются шурупы.

На монтажные планки надевают рейки. Места соприкосновения реек с каркасом промазывают жидкими гвоздями.

По бокам декор необходимо скрепить гвоздями с потайной шляпкой.

Для ещё большей надёжности, если вы планируете повесить на реечную стену полку с книгами или закрепить на ней телевизор, декор к каркасу лучше крепить не на жидкие гвозди (клей), а на саморезы, шляпки которых необходимо замаскировать заглушками или шпатлёвкой.

Второй способ – собирается деревянная обрешётка, и на ней фиксируются планки шурупами, гвоздями или саморезами. В этом случае вам следует учитывать, что, во-первых, подобрать заглушки в тон довольно сложно и они часто отклеиваются, а во-вторых, каркас уменьшает площадь комнаты.



