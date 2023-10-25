Универсальный строительный материал широко используется в зонировании помещений, изготовлении декоративных элементов и в оформлении стен. Из гипсокартона можно сделать как межкомнатную перегородку, так и полки, а также всевозможные арочные конструкции, ниши и шкафы, с которыми дом станет функциональнее и красивее.

Листы легки в резке и обработке, их поверхность можно покрывать красками или плёнкой, а также штукатурить и белить. Дизайнеры любят этот материал за его универсальность и возможность с помощью него воплотить в жизнь самую необычную идею в оформлении помещений.

Особенности использования гипсокартона для возведения перегородок

ГКЛ имеет большие размеры – это значит, что не потребуется заделывать множество швов между листами. Материал податлив при раскрое, именно с помощью него многие дизайнеры создают оригинальные арт-объекты, арочные конструкции и ниши необычного формата, что позволяет внести в интерьер «ноту» новизны и неординарности.

При работе с гипсокартонном не потребуются много инструментов, он легко раскраивается ручной ножовкой. При этом материал условно немного весит и стоит недорого по сравнению с МДФ плитами и натуральной древесиной.

Преимущества гипсокартона и его использование при устройстве перегородок:

Для применения материала на кухне или в санузлах в магазинах продаётся влагостойкий ГКЛВ. Обычно это листы со стандартным размером зеленоватого оттенка. Существует огнестойкий гипсокартон розового цвета, который обозначается ГКВО. Из такого материала часто изготавливают не только перегородки, но и ниши, где будет использоваться электрическая подсветка, а также его широко применяют при отделке зон камина. Гипсокартон не подвержен деформации от источников тепла, что позволит ставить вблизи любые нагревательные приборы и использовать его на кухонных пространствах, где велика вероятность воспламенения конструкций. Материал гибок и податлив при монтаже, что позволит помимо перегородок создать и арочную конструкцию или сделать на поверхности дизайнерский арт-объект, который украсит любой интерьер. В гипсокартонную перегородку можно ставить межкомнатные двери любого размера и дизайна. Перегородка из гипсокартона полая внутри, что позволяет спрятать любые коммуникации и электрическую проводку, а с учётом, что листы не подвержены воспламенению, то это будет абсолютно безопасно. Материал экологичен, не выделяет вредных веществ в воздух и не вызывает аллергических реакций. Гипсокартон обладает высокой паропроницаемостью, что создаёт оптимальный микроклимат в комнате и исключает образование на поверхности болезнетворных микроорганизмов и плесени.

Основным недостатком строительного материала считается низкая прочность. Чтобы сделать перегородку между комнатами, придётся сдваивать листы и использовать металлический профиль или деревянный брус. При этом придётся позаботиться о звукоизоляции в помещении, что потребует дополнительных финансовых затрат.

Разновидности межкомнатных перегородок из гипсокартона

С помощью материала можно создавать сплошные конструкции, где устанавливаются межкомнатные двери или сделать сборный вариант из прерывистых модулей. Если необходима перегородка для полной изоляции части комнаты от общего пространства, то внутренние полости заполняются звукоизолирующими плитами, таким образом, в квартире или доме можно сделать столько помещений, сколько позволяет площадь.

Часто из гипсокартона создают гардеробные и кладовки, при этом если используется сдвоенный материал, то отделить эти помещения от коридора можно красивыми межкомнатными дверями из стекла или пластика. Конструкция вполне выдержит повышенную весовую нагрузку.

Нередко материал используется в квартирах-студиях, где входная дверь и кровать находятся на одном пространстве. В данном случае достаточно поставить полую перегородку из гипсокартона, которая будет выступать в роли элемента зонирования помещения и обеспечит жителей полочками для декора, комнатных растений и книг.

Конструкций, который можно создать с помощью листового материала достаточно много, что позволяет широко использовать его в интерьере.

Перегородка из гипсокартона с арочным элементом

Дизайн неограничен – это могут быть криволинейные глухие конструкции или с вырезами и нишами. Арочная перегородка из гипсокартона может нести зонирующую функцию или полностью разделять пространство, при этом устанавливаются межкомнатные двери, подходящие по размеру и форме.

Стационарные конструкции часто изготавливаются с нишами, где можно поставить аквариум, организовать библиотеку и использовать в качестве места под бытовую технику. Такие элементы дополняются подсветками, что делает интерьер красивым и неординарным. Ниши в перегородке также могут нести декоративную функцию, если полки имеют криволинейные поверхности.

Перегородка из гипсокартона с колоннами

Такие конструкции часто используются в классических или античных интерьерах. Если есть желание отказаться от межкомнатной двери, то по бокам устанавливают колонны из гипсокартона округлой или прямоугольной формы, что достаточно будет дополнить элементами лепнины.

Такую конструкцию делают из металлического профиля, закреплённого на потолке и полу, который обшивается материалом. Щели между листами замазываются шпаклёвкой с применением штукатурной ленты, тогда конструкцию можно окрашивать в любой цвет. При этом проём остаётся свободным, что добавит света из гостиной в коридор.

А если необходимо изолировать помещение, то при выборе межкомнатной двери стоит отдать предпочтение остеклённым моделям с рисунками и орнаментами в классическом или античном стиле.

Гипсокартонные перегородки как элемент декора

В просторных домах и квартирах дизайнеры рекомендуют зонировать пространство. При этом используются фальшстены и декоративные элементы из гипсокартона. Выполнить такую конструкцию по силам даже начинающему мастеру, достаточно нарисовать эскиз с размерами, подготовить необходимые материалы и инструменты и можно приступать к монтажу.

При создании фальшстены, она может нести и практическую функцию – это может быть имитация камина или подставка под телевизор в гостиной. Если дополнить её полками, то здесь можно создать читальный уголок или выставочную композицию в виде статуэток, вазочек или семейных фотографий.

Полые конструкции со всевозможными вырезами выполнить самостоятельно сложнее, но если их сделать, то это может стать украшением любого интерьера. При проведении работ нужно только запастись достаточным количеством профилей, из которых собирается каркас, а гипсокартон поможет обшить металлическую конструкцию разных форм и размеров.

Выглядеть такой элемент декора будет потрясающе, что способно преобразить любое пространство.

Перегородки из гипсокартона в виде шкафов

Гипсокартон позволяет создать функциональный элемент интерьера, который способен обеспечить местами хранения всю семью. Для выполнения работы необходимо собрать каркас из металлического профиля там, где предполагается установка перегородки.

Это может быть шкаф, разделённый пополам, в проём которого, можно установить межкомнатную дверь, что позволит выделить из общего пространство отдельный уголок для ребёнка или пожилого человека.

Если предполагается только зонировать помещение, то полки для хранения можно частично закрыть, а остальные оставить полыми, что будет выглядеть оригинально. ГВЛ после установки и крепления можно окрасить в любой цвет, который будет подходить к оформлению в комнате.

Материалы и крепежи, которые могут понадобиться при монтаже перегородки из гипсокартона

Главное, с чего нужно начинать самостоятельный монтаж конструкции – это схема с размерами. Из инструментов может понадобиться шуруповёрт или отвёртка, ножовка или болгарка, а также строительный нож с запасом заменяемых лезвий.

При выборе материала для массивных перегородок, которые будут нести весовую нагрузку, лучше приобретать ГВЛ с толщиной листа не менее 12 мм. Для арочных конструкций подойдёт гипсокартон 6 мм, он легче гнётся, что позволит выполнить работу быстро и аккуратно.

Крепёжные элементы для монтажа перегородок:

профиль из оцинкованного металла или алюминия: стоечный, угловой и арочный, если предполагается создание криволинейных конструкций;

направляющие и связующие элементы, которые придадут каркасу прочность и устойчивость;

скобы для крепления конструкции из металла к полу и потолку;

саморезы и дюбеля для фиксации ГВЛ на профиле;

уплотнительная лента для исключения деформации гипсокартона на каркасе;

малярная сетка для армирования стыков.

Финишная отделка конструкции заключается в шпаклёвке поверхностей и грунтованию. Далее уже можно придавать конструкции любой цвет, для этого используется водоэмульсионная, масляная, акриловая или силиконовая краска, а также эмаль на любой основе.

Выбор дизайна перегородок из гипсокартона для разных комнат

Независимо от того, кем будет выполняться работа, самостоятельно или приглашённым мастером, на начальном этапе нужно определиться с видом и формой конструкции. Заранее нарисовать эскиз или сделать чертёж, что из себя будет представлять перегородка из гипсокартона.

При этом дизайн имеет немаловажное значение, поэтому стоит заранее рассмотреть варианты конструкций, которые часто устанавливаются в разных комнатах.

Гостиная

Для больших залов отлично подойдёт фальшстена с нишами, которые могут присутствовать с разных сторон. В такие конструкции можно поставить телевизор, использовать в качестве полок для книг, а также декоративных элементов и комнатных растений.

Неплохим решением дополнить задние стенки ниш зеркалами, которые будут зрительно увеличивать пространство, и добавлять света в помещение.

Спальня

Лучшим вариантом будет перегородка в виде шкафа, что обеспечит местами хранения. Если спальня обладает достаточными размерами, то можно сделать из гипсокартона конструкцию в виде изящного стеллажа, которой отгородить кровать. Также такое решение будет актуальным для квартиры-студии и малометражных квартир.

Детская

В комнате для ребёнка лучше сделать полый стеллаж, который обеспечит достаточно света и создаст необходимое количество полок для хранения книг и игрушек. Выполнить такую конструкцию из гипсокартона достаточно просто, а также с помощью неё можно разделить комнату на зоны, если в ней живут несколько детей.

Так, у каждого ребёнка будет своё пространство, которое необходимо каждому человеку.

Выполнить работы по установке перегородок из гипсокартона в квартире или доме можно самостоятельно. Простой в обработке материал не вызовет затруднений при монтаже, при этом он позволит создать на жилом пространстве функциональную или декоративную конструкцию в уникальном исполнении.