Замок врезной сувальдный Базальт 1.05.01, 5 кл. /00394/

Описание

Замок врезной сувальдный Базальт 1.05.01 - 6-ти сувальдный для дверей любого типа. Соответствует 4 классу, кодовый механизм обеспечивает 1,5 млн. комбинаций. 4-х ходовый засов. Вылет ригелей 40 мм обеспечивает защиту от отжима двери. Блокирующие зубцы и П-образный фиксатор защищает от вскрытия замка отмычками. Имеется защита от взлома методом проворота, защита от выбивания, защита от высверливания. Вращающаяся термообработанная вставка в стержне защищает от перепиливания ригелей. Без тяг.