Замок врезной сувальдный Базальт 1.05.01, 5 кл. /00394/

Замок врезной сувальдный «Базальт 1.05.01» 5 кл. Никель
Цвет:Никель
Страна происхождения:Россия
Бренд:Эльбор
Материал:Сталь
Характеристики
Артикул:4406
Цвет:Никель
Страна происхождения:Россия
Бренд:Эльбор
Материал:Сталь
Вес, кг:1
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:4 класс
Отверстия под стяжки:Да
Бэксет:68 мм
Вылет ригеля:40 мм
Размер ригеля:14 мм
Тип замка:Дополнительный (верхний)
Тип механизма секретности:Сувальдный
Количество ригелей, шт:4
Задвижка:Нет
Количество ключей, шт:5
Серия:6 072
Тип:Для входных дверей
Защита от копирования ключа:Нет
Наличие выводов для тяг:Нет
Количество шт. в упаковке:10
Описание
Замок врезной сувальдный Базальт 1.05.01 - 6-ти сувальдный для дверей любого типа. Соответствует 4 классу, кодовый механизм обеспечивает 1,5 млн. комбинаций. 4-х ходовый засов. Вылет ригелей 40 мм обеспечивает защиту от отжима двери. Блокирующие зубцы и П-образный фиксатор защищает от вскрытия замка отмычками. Имеется защита от взлома методом проворота, защита от выбивания, защита от высверливания. Вращающаяся термообработанная вставка в стержне защищает от перепиливания ригелей. Без тяг.
