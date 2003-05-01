Замок врезной сувальдный Базальт 1.05.03 с тягами, 5 кл. /00398/

Замок врезной сувальдный «Базальт 1.05.03» с тягами, 5 кл. Хром
2 737 ₽
Замок врезной сувальдный «Базальт 1.05.03» с тягами, 5 кл. Хром
Код товара: 83932
Замок врезной сувальдный «Базальт 1.05.03» с тягами, 5 кл. Хром
О товаре
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Эльбор
Материал:Сталь
Характеристики
Артикул:4407
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Эльбор
Материал:Сталь
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:4 класс
Отверстия под стяжки:Да
Бэксет:68 мм
Вылет ригеля:40 мм
Размер ригеля:14 мм
Тип замка:Дополнительный (верхний)
Тип механизма секретности:Сувальдный
Количество ригелей, шт:4
Задвижка:Нет
Количество ключей, шт:5
Серия:6 072
Тип:Для входных дверей
Защита от копирования ключа:Нет
Наличие выводов для тяг:Да
Количество шт. в упаковке:10
Дополнительно:
В наличии:11 товаров
Описание
Замок врезной сувальдный Базальт 1.05.03 6ти сувальдный с тягами для дверей любого типа. Соответствует 4ому классу безопасности. Кодовый механизм обеспечивает более 1,5 млн комбинаций.
