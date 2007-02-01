Замок врезной сувальдный Лазурит 1.02.07, 5 кл. /39274/

Замок врезной сувальдный «Лазурит 1.02.07» 5 кл. Хром
Замок врезной сувальдный «Лазурит 1.02.07» 5 кл. Хром
Замок врезной сувальдный «Лазурит 1.02.07» 5 кл. Хром
О товаре
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Эльбор
Материал:Сталь
Характеристики
Артикул:26777
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Эльбор
Материал:Сталь
Вес, кг:0.93
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:4 класс
Отверстия под стяжки:Да
Бэксет:65 мм
Вылет ригеля:26 мм
Размер ригеля:16 мм
Тип замка:Дополнительный (верхний)
Тип механизма секретности:Сувальдный
Количество ригелей, шт:3
Задвижка:Нет
Количество ключей, шт:5
Серия:6 072
Тип:Для входных дверей
Защита от копирования ключа:Нет
Наличие выводов для тяг:Нет
Количество шт. в упаковке:20
Описание
Замок врезной сувальдный Лазурит 1.02.07 8ми сувальдный для любого типа дверей. 4 класс безопасности.
