Замок врезной сувальдный с задвижкой и защёлкой Гранит 1.06.42 (левый) с тягами, 5 кл. /24376/

О товаре
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Эльбор
Материал:Сталь
Характеристики
Артикул:13276
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Эльбор
Материал:Сталь
Вес, кг:1.906
Гарантия (лет):6
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:4 класс
Отверстия под стяжки:Нет
Бэксет:66,5 мм
Вылет ригеля:40 мм
Размер ригеля:18 мм
Тип замка:Основной (с защелкой под ручку)
Тип механизма секретности:Сувальдный
Тип защелки:Левая
Количество ригелей, шт:3
Задвижка:Есть
Количество ключей, шт:5
Межосевое расстояние:42 мм
Серия:Гранит
Тип:Для входных дверей
Защита от копирования ключа:Нет
Дополнительная защита:Закаленный стальной стержень в одном из ригелей, защита от силового взлома
Наличие выводов для тяг:Да
Количество шт. в упаковке:10
Описание
Замок врезной Гранит 1.06.42 предназначен для дверей усиленной конструкции. Соответствует 4 классу. Кодовый механизм сувальдного типа обеспечивает более 1,5 млн. комбинаций. 3 ригеля диаметром 18 мм, задвижка со шторкой, под фалевую ручку, левосторонний, тяги.
