Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Фурнитура
  3. Для входных дверей
  4. Замки
  5. Сувальдные
  6. Замок врезной сувальдный с защёлкой Кремень 1.04.27, 5 кл. /00452/
Замок врезной сувальдный с защёлкой Кремень 1.04.27, 5 кл. /00452/
Замок врезной сувальдный с защёлкой «Кремень 1.04.27» 5 кл. Хром
0,0
1 801

Замок врезной сувальдный с защёлкой «Кремень 1.04.27» 5 кл. Хром

Этот товар смотрят 33 человека
Замок врезной сувальдный с защёлкой Кремень 1.04.27, 5 кл. /00452/
Замок врезной сувальдный с защёлкой Кремень 1.04.27, 5 кл. /00452/
Код товара: 83926
Этот товар смотрят 8 человек

Фотографии покупателей

0,0
0 отзывов

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
1 801
Этот товар купили 24 раза
Этот товар купили 24 раза
Хочу скидку
Замок врезной сувальдный с защёлкой «Кремень 1.04.27» 5 кл. Хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Эльбор
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    6413
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Эльбор
  • Материал:
    Сталь
  • Класс безопасности:
    3 класс
  • Вылет ригеля:
    21 мм
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Тип защелки:
    Реверсивная
  • Количество ригелей, шт:
    3
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Межосевое расстояние:
    85 мм
  • Серия:
    Кремень
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    10
Развернуть Свернуть

Дополнительно:

  • В наличии:
    16 товаров

Описание

Замок врезной сувальдный с защёлкой Кремень 1.04.27 имеет 6 сувальд, предназначен для внешних, внутренних и межкомнатных дверей. Закрывается на два оборота, вылет ригелей 21 мм. Соответствует 3-му классу безопасности. В замках используются серийно изготовленные пружины с соответствующими прочностными характеристиками.

Характеристики

  • Артикул:
    6413
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Эльбор
  • Материал:
    Сталь
  • Класс безопасности:
    3 класс
  • Вылет ригеля:
    21 мм
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Тип защелки:
    Реверсивная
  • Количество ригелей, шт:
    3
  • Задвижка:
    Нет
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Межосевое расстояние:
    85 мм
  • Серия:
    Кремень
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    10

Отзывы и вопросы о товаре

0
Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре