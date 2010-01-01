Замок врезной сувальдный с защёлкой Кремень 1.04.27, 5 кл. /00452/

В избранное В избранном В сравнение В сравнении

Описание

Замок врезной сувальдный с защёлкой Кремень 1.04.27 имеет 6 сувальд, предназначен для внешних, внутренних и межкомнатных дверей. Закрывается на два оборота, вылет ригелей 21 мм. Соответствует 3-му классу безопасности. В замках используются серийно изготовленные пружины с соответствующими прочностными характеристиками.