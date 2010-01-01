Замок врезной сувальдный с защёлкой Кремень 1.04.27, 5 кл. /00452/

Замок врезной сувальдный с защёлкой «Кремень 1.04.27» 5 кл. Хром
1 801 ₽
Замок врезной сувальдный с защёлкой «Кремень 1.04.27» 5 кл. Хром
Код товара: 83926
Замок врезной сувальдный с защёлкой «Кремень 1.04.27» 5 кл. Хром
О товаре
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Эльбор
Материал:Сталь
Характеристики
Артикул:6413
Цвет:Хром
Страна происхождения:Россия
Бренд:Эльбор
Материал:Сталь
Класс безопасности:3 класс
Вылет ригеля:21 мм
Тип механизма секретности:Сувальдный
Тип защелки:Реверсивная
Количество ригелей, шт:3
Задвижка:Нет
Количество ключей, шт:5
Межосевое расстояние:85 мм
Серия:Кремень
Тип:Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:10
В наличии:16 товаров
Описание
Замок врезной сувальдный с защёлкой Кремень 1.04.27 имеет 6 сувальд, предназначен для внешних, внутренних и межкомнатных дверей. Закрывается на два оборота, вылет ригелей 21 мм. Соответствует 3-му классу безопасности. В замках используются серийно изготовленные пружины с соответствующими прочностными характеристиками.
