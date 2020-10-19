Каталог
  Главная
  Фурнитура
  Ручки-защелки
  Ручка защелка DK624 AB-PS (6024 AB-P) (без фик.) бронза
Ручка защелка DK624 AB-PS (6024 AB-P) (без фик.) бронза
Код товара: 76444
Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

1 543
Ручка защелка DK624 AB-PS (6024 AB-P) (без фик.) бронза
Цвет: Бронза
Ручка защелка DK624 AB-PS (6024 AB-P) (без фик.) бронза
Ручка защелка DK624 CP-PS (6024 CP-P) (без фик.) хром

О товаре

  • Материал:
    Сталь, ЦАМ
  • Бренд:
    Punto
  • Вес, кг:
    0.5
  • Гарантия (лет):
    1

Описание

Комплект дверных ручек с защелкой (KNOB) Punto предназначен для установки в межкомнатные двери толщиной 35-45 мм. Подходит для дверей правого и левого открывания. Гальваническое покрытие прошло тест на устойчивость к коррозии в соляном тумане и соответствует 1 классу ГОСТ. Ресурс работы ручек-защелок более 150 000 циклов открывания/закрывания, что гарантирует безотказную работу двери более чем на 15 лет. Бэксет защелки регулируется - 60/70 мм.

Отзывы и вопросы о товаре

4.5 / 5 На основе 3 оценок
Е
Е Евгений
19 октября 2020
4
Комментарий
Добрый день. Покупали ручку для двери в спальню, подбирали под интерьер. Обрадовал большой выбор дверных ручек именно в этом магазине. Цены не большие, а качество оказалось хорошим. Спасибо сотрудникам за оказанную нам помощь. Все понравилось.
Вам помог этот отзыв?
Л
Л Леонид
20 августа 2020
4
Комментарий
Приобрёл данную модель ручки, покупкой доволен. Ручка выглядит достойно, цена порадовала. Повреждений нет. Ручка очень нравится.
Вам помог этот отзыв?
М
М Марина
02 июля 2020
5
Комментарий
Муж купил эту ручку для двери к нам в спальню. Оказалась не большой, как по мне. Смотрится очень красиво и эстетично.
Вам помог этот отзыв?
