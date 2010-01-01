Каталог
  Главная
  Фурнитура
  Для входных дверей
  Цилиндры
  Ключ-вертушка
  Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa AP4S 0P3S7-91.66 (75 мм/40+10+25), ЛАТУНЬ
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa AP4S 0P3S7-91.66 (75 мм/40+10+25), ЛАТУНЬ
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa AP4S 0P3S7-91.66» (75 мм/40+10+25) Латунь
4,8
24 822

Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa AP4S 0P3S7-91.66» (75 мм/40+10+25) Латунь

4,8
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa AP4S 0P3S7-91.66 (75 мм/40+10+25), ЛАТУНЬ
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa AP4S 0P3S7-91.66 (75 мм/40+10+25), ЛАТУНЬ
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa AP4S 0P3S7-91.66 (75 мм/40+10+25), ЛАТУНЬ
Код товара: 83280
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa AP4S 0P3S7-91.66» (75 мм/40+10+25) Латунь
  • Размер:
    75 мм (40+10+25)
  • Цвет:
    Латунь
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Cisa

  • Артикул:
    38649
  • Размер:
    75 мм (40+10+25)
  • Цвет:
    Латунь
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Cisa
  • Материал:
    Латунь
  • Вес, кг:
    0.3
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Материал ключа:
    Альпака
  • Материал цилиндра:
    Латунь
  • Количество ключей, шт:
    5
  • Количество комбинаций:
    9999999.999
  • Количество пинов:
    11
  • Комплектация вертушкой:
    Нет
  • Серия:
    AP4
  • Ключ с пластиковой головкой:
    Нет
  • Изготовление дубликатов только по карте владельца:
    Да
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    9
Описание

Цилиндровый механизм под вертушку с длинным штоком Cisa AP4S 0P3S7 - высокая точность, защита от большинства способов вскрытия и привлекательный дизайн.

