Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASIX OE307-07.00» (60 мм/25+10+25) Латунь
4,9
4 677 ₽
4,9
Код товара: 83288
О товаре
-
Размер:60 мм 25+10+25
-
Цвет:Латунь
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:Cisa
Характеристики
-
Артикул:23907
-
Размер:60 мм 25+10+25
-
Цвет:Латунь
-
Страна происхождения:Италия
-
Бренд:Cisa
-
Материал:Латунь
-
Вес, кг:0.3
-
Гарантия (лет):1
-
Тип упаковки:Kоробка
-
Класс безопасности:2 класс
-
Материал ключа:Латунь
-
Материал цилиндра:Латунь
-
Количество ключей, шт:5
-
Количество комбинаций:30000
-
Количество пинов:6
-
Комплектация вертушкой:Нет
-
Серия:ASIX
-
Ключ с пластиковой головкой:Нет
-
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Нет
-
Тип:Для входных дверей
-
Количество шт. в упаковке:60
Дополнительно:
-
В наличии:74 товара
Описание
Цилиндровый механизм под вертушку с длинным штоком Cisa ASIX OE307 может применяться в помещениях, где достаточен базовый уровень безопасности.
