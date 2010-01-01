Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa ASTRAL ОА317-12.00 (70 мм/35+10+25), ЛАТУНЬ

Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASTRAL OА317-12.00» (70 мм/35+10+25) Латунь
9 707 ₽
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «Cisa ASTRAL OА317-12.00» (70 мм/35+10+25) Латунь
Код товара: 83310
О товаре
Размер:70 мм (35+10+25)
Цвет:Латунь
Страна происхождения:Италия
Бренд:Cisa
Характеристики
Артикул:2140
Размер:70 мм (35+10+25)
Цвет:Латунь
Страна происхождения:Италия
Бренд:Cisa
Материал:Латунь
Вес, кг:0.344
Гарантия (лет):1
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:3 класс
Материал ключа:Латунь
Материал цилиндра:Латунь
Количество ключей, шт:5
Количество комбинаций:1600000
Количество пинов:10
Комплектация вертушкой:Нет
Серия:ASTRAL
Ключ с пластиковой головкой:Нет
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Нет
Тип:Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:18
Описание
Цилиндровый механизм под вертушку с длинным штоком Cisa ASTRAL ОА317 рекомендуется к установке в стальные двери среднего уровня безопасности.
