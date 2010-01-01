Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa RS3 OL3S7-90.66 (80 мм/45+10+25), ЛАТУНЬ
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa RS3 OL3S7-90.66 (80 мм/45+10+25), ЛАТУНЬ
Код товара: 83321
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa RS3 OL3S7-90.66 (80 мм/45+10+25), ЛАТУНЬ
Размер:80 мм (45+10+25)
Цвет:Латунь
Страна происхождения:Италия
Бренд:Cisa
Артикул:22945
Размер:80 мм (45+10+25)
Цвет:Латунь
Страна происхождения:Италия
Бренд:Cisa
Материал:Латунь
Вес, кг:0.4
Гарантия (лет):1
Тип упаковки:Kоробка
Класс безопасности:4 класс
Материал ключа:Альпака
Материал цилиндра:Латунь
Количество ключей, шт:5
Количество комбинаций:9999999.999
Количество пинов:15
Комплектация вертушкой:Нет
Серия:RS3
Ключ с пластиковой головкой:Да
Изготовление дубликатов только по карте владельца:Да
Тип:Для входных дверей
Количество шт. в упаковке:1
Описание
Цилиндровый механизм под вертушку с длинным штоком Cisa RS3 OL3S7 - лучшее, что предлагает CISA. Идеален для применения в жилых помещениях. Это прекрасный выбор для производителей стальных дверей.
