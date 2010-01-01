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  5. ДП Concept-702 R Лайт грей Лакобель белый 230*90 кромка матовый хром
Concept-702 кромка Матовый хром Лайт грей
0,0
15 616 26 027 -40%

Дверь межкомнатная "Concept-702 " Лайт грей, вставка Лакобель белый, кромка-матовый хром

Этот товар смотрят 10 человек
ДП Concept-702 R Лайт грей Лакобель белый 230*90 кромка матовый хром
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 623220
Этот товар смотрят 29 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
15 616
26 027
-40%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 15 616 ₽
Наличник 790 ₽ x 5 шт.
Коробка 2 800 ₽ x 3 шт.
Изменить
27 966
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 48 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
FDT500021 Наличник Т "ПВХ"10х75x2440 мм, Лайт Грей
FDT500021 ⋅ 790 ₽
 790
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FDT500112 ⋅ 2 800 ₽
 2 800
8 400
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Дверь межкомнатная "Concept-702 " Лайт грей, вставка Лакобель белый, кромка-матовый хром
Размер полотна, см:
230x90
230x90в наличии
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    230 x 90
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Triadoors
  • Коллекция:
    Concept

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический, кампланарный
  • Кромка:
    Матовый хром
  • Поверхность:
    гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
ПВХ
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    теллескопический, кампланарный
  • Кромка:
    Матовый хром
  • Поверхность:
    гладкая, матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Умеренное использование
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Гарантия (лет):
    1.6

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