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А3 ALU Светло-серый
0,0
22 811

Дверь межкомнатная "А3 ALU" Светло-серая эмаль ( RAL 7047) стекло Лакобель белый

Этот товар смотрят 30 человек
ДП Art-Lite ПО А3 ALU Светло-серая эмаль ( RAL 7047) 200*80, Лакобель белый
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 500057
Этот товар смотрят 21 человек

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Бесплатный выезд замерщика
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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
22 811
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 22 811 ₽
Коробка 1 471 ₽ x 3 шт.
Наличник 2 411 ₽ x 2 шт.
Изменить
32 046
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
3 802 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD00430700 Коробка "Т" ЭКО Светло-серая эмаль (7047) МДФ 2050*80*36 у.п( притвор 43)
ZD00430700 ⋅ 1 471 ₽
 1 471
4 413
ZD00430701 Наличник "Т" ЭКО Светло-серая эмаль (7047) МДФ Прямоугольный( к-т 2.5 шт) 2130*70*10
ZD00430701 ⋅ 2 411 ₽
 2 411
4 822
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Дверь межкомнатная "А3 ALU" Светло-серая эмаль ( RAL 7047) стекло Лакобель белый
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП Art-Lite ПО А3 ALU Светло-серая эмаль ( RAL 7047) 200*80, Лакобель белый
ДП Art-Lite ПО А3 ALU Светло-серая эмаль ( RAL 7047) 200*80, Лакобель чёрый
Цвет: Светло-серый
ДП Art-Lite ПО А3 ALU Светло-серая эмаль ( RAL 7047) 200*80, Лакобель белый
ДП Art-Lite ПО А3 ALU Серый шелк эмаль 200*80, Лакобель белый ДП Art-Lite ПО А3 ALU Белая эмаль 200*80, Лакобель белый ДП Art-Lite ПО А3 ALU Жемчужно-перламутровая эмаль 200*80, Лакобель белый

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    43
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Art-Lite

Характеристики

  • Кромка:
    Матовый хром
  • Поверхность:
    гладкая, полуматовая
  • Возможность покраски:
    Да, 3 слоя
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Эмаль RENNER
Материал
Изготовлена с использованием инженерного массива, фанеры толщиной 6 мм. Внутреннее заполнение: мелкоячеистое сотовое.

Характеристики

  • Кромка:
    Матовый хром
  • Поверхность:
    гладкая, полуматовая
  • Возможность покраски:
    Да, 3 слоя
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний (26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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