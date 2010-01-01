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  5. ДП ЭКО ПО Венеция В2 Серый матовый Сатинато " РОМБ" 200*80
Венеция В2 (ромб) Серый матовый
0,0
12 314

Дверь межкомнатная «Венеция В2 (ромб)» Серый матовый new остекление Сатинато

Этот товар смотрят 25 человек
ДП ЭКО ПО Венеция В2 Серый матовый Сатинато " РОМБ" 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 271034
Этот товар смотрят 14 человек

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Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
12 314
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 12 314 ₽
Коробка 1 261 ₽ x 3 шт.
Наличник 3 088 ₽ x 5 шт.
Изменить
31 537
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
2 053 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003000 Коробка "Т" ЭКО серый матовый МДФ 2050*75*32 у.п
ZD003000 ⋅ 1 261 ₽
 1 261
3 783
ZD003003 Наличник "Т" ЭКО серый матовый МДФ B1 Классический ( к-т 2,5 шт) 2200*100*16
ZD003003 ⋅ 3 088 ₽
 3 088
15 440
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Дверь межкомнатная «Венеция В2 (ромб)» Серый матовый new остекление Сатинато
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Серый матовый
ДП ЭКО ПО Венеция В2 Серый матовый Сатинато " РОМБ" 200*80
ДП ЭКО ПО Венеция В2 Белый матовый Сатинато " РОМБ" 200*80 ДП ЭКО ПО Венеция В2 Матовый кремовый Сатинато " РОМБ" 200*80

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette

Характеристики

  • Артикул:
    ZD000958
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Серый матовый
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Ромб
  • Вес, кг:
    20.8
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Полипропилен, Экошпон
Материал
МДФ

Характеристики

  • Артикул:
    ZD000958
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor
  • Коллекция:
    Classic Baguette
  • Стиль:
    Неоклассика
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Серый матовый
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Ромб
  • Вес, кг:
    20.8
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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