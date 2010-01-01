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  5. ДП ЭКО ПО Венеция В4 Матовый кремовый Сатинато " РОМБ" 200*80
Венеция В4 (ромб) Матовый кремовый
0,0
10 562

Дверь межкомнатная «Венеция В4 (ромб)» Матовый кремовый остекление Сатинато

Этот товар смотрят 25 человек
ДП ЭКО ПО Венеция В4 Матовый кремовый Сатинато " РОМБ" 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 271110
Этот товар смотрят 9 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
10 562
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 10 562 ₽
Коробка 1 261 ₽ x 3 шт.
Наличник 3 088 ₽ x 5 шт.
Изменить
29 785
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 761 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
ZD003016 Коробка "Т" ЭКО матовый кремовый МДФ 2050*32*70
ZD003016 ⋅ 1 261 ₽
 1 261
3 783
ZD003019 Наличник "Т" ЭКО матовый кремовый МДФ B1 Классический ( комплект 2.5 шт) 2200*100*16
ZD003019 ⋅ 3 088 ₽
 3 088
15 440
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Дверь межкомнатная «Венеция В4 (ромб)» Матовый кремовый остекление Сатинато
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Матовый кремовый
ДП ЭКО ПО Венеция В4 Белый матовый Сатинато " РОМБ" 200*80
ДП ЭКО ПО Венеция В4 Матовый кремовый Сатинато " РОМБ" 200*80
ДП ЭКО ПО Венеция В4 Серый матовый Сатинато " РОМБ" 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    35
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Zadoor

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Матовый кремовый
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Ромб
  • Вес, кг:
    20.8
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Полипропилен, Экошпон
Материал
МДФ

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Матовый кремовый
  • Общий цвет:
    Бежевый
  • Стекло:
    Ромб
  • Вес, кг:
    20.8
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

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