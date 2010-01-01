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  5. ДП Платина-7  Crystall White, Зеркало, 200*80 кромка- чёрный матовый
Платина-7 кромка Чёрная матовая Crystall White
0,0
34 200

Дверь межкомнатная "Платина-7"  Crystall White, вставка Зеркало кромка-чёрная матовая

Этот товар смотрят 16 человек
ДП Платина-7  Crystall White, Зеркало, 200*80 кромка- чёрный матовый
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 509868
Этот товар смотрят 6 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
34 200
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 34 200 ₽
Коробка 2 613 ₽ x 3 шт.
Наличник 1 284 ₽ x 5 шт.
Изменить
48 459
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
5 700 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
AUR00278 Коробка "Т" Crystall White (без врезки) МДФ 2100*75*38 (у,п)
AUR00278 ⋅ 2 613 ₽
 2 613
7 839
AUR00279 Наличник "Т" Crystall White МДФ 2150*70*10
AUR00279 ⋅ 1 284 ₽
 1 284
6 420
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Дверь межкомнатная "Платина-7"  Crystall White, вставка Зеркало кромка-чёрная матовая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет стекла:
ДП Платина-7  Crystall White Лакобель белый, 200*80 кромка-чёрный матовый
ДП Платина-7  Crystall White, Зеркало, 200*80 кромка- чёрный матовый
ДП Платина-7  Crystall White Лакобель чёрный, 200*80 кромка-чёрный матовый
Цвет: Crystall White
ДП Платина-7  Crystall Black, Зеркало, 200*80 кромка- чёрный матовый ДП Платина-7  Crystall Gray Зеркало, 200*80 кромка-чёрный матовый
ДП Платина-7  Crystall White, Зеркало, 200*80 кромка- чёрный матовый

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    40
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Aurum Doors
  • Коллекция:
    Платина

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Матовая черная
  • Поверхность:
    Однотонное глянцевое
  • Возможность покраски:
    нет
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий (от 32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Высокий глянец полипропилен ПП Renolit (Германия).
Материал
Изготовлена из МДФ ”Swiss krono” (Швейцария), толщиной 6 мм. Сотовое наполнение мелких фракций.

Характеристики

  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Кромка:
    Матовая черная
  • Поверхность:
    Однотонное глянцевое
  • Возможность покраски:
    нет
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Высокий
  • Уровень шумоизоляции:
    Высокий (от 32 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Да
  • Фрезеровка под петли:
    Да
  • Износостойкость:
    Износостойкие
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6

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Отзывы и вопросы о товаре

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