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  6. Замок врезной сувальдный NEW CAMBIO FACILE 57.675.48 (тех. упаковка), ключ 44 мм
Замок врезной сувальдный NEW CAMBIO FACILE 57.675.48
0,0
28 015

Замок врезной сувальдный «NEW CAMBIO FACILE 57.675.48» (тех. упаковка), ключ 44 мм Хром

Этот товар смотрят 30 человек
Замок врезной сувальдный NEW CAMBIO FACILE 57.675.48 (тех. упаковка), ключ 44 мм
Арт. 83121
Этот товар смотрят 16 человек

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28 015
4 670 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
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Замок врезной сувальдный «NEW CAMBIO FACILE 57.675.48» (тех. упаковка), ключ 44 мм Хром

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Cisa
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    7577
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Cisa
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    0.274
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    64 мм
  • Вылет ригеля:
    30 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип замка:
    Дополнительный (верхний)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    5
  • Задвижка:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    85 мм
  • Серия:
    NEW CAMBIO FACILE
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    5
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    ALPS
  • Наличие выводов для тяг:
    Да
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Описание

Cisa NEW CAMBIO FACILE 57.675.48 - замок сувальдный перекодируемый.Все замки серии NEW CAMBIO позволяют многократно перекодировать сувальдный механизм на новый ключ, в случае утери или передачи ключа посторонним (к примеру, ремонтникам), хозяину не нужно менять весь замок, достаточно приобрести новый комплект ключей и самостоятельно перекодировать замок. Оснащен дополнительной защитой от вскрытия отмычками или подбором ALPS (All Levers Protection System), в случае попытки вскрытия сувальды блокируются и вскрыть замок становится невозможно.Cisa (Италия) - один из флагманов мирового производства замков и синоним качества и надёжности.

Характеристики

  • Артикул:
    7577
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Cisa
  • Материал:
    Сталь
  • Вес, кг:
    0.274
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    64 мм
  • Вылет ригеля:
    30 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип замка:
    Дополнительный (верхний)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    5
  • Задвижка:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    85 мм
  • Серия:
    NEW CAMBIO FACILE
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    5
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    ALPS
  • Наличие выводов для тяг:
    Да

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