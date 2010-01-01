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  6. Замок врезной сувальдный с защёлкой NEW CAMBIO FACILE 57.665.48 (тех. упаковка), ключ 64 мм
Замок врезной сувальдный с защёлкой NEW CAMBIO FACILE 57.665.48
0,0
18 144

Замок врезной сувальдный с защёлкой «NEW CAMBIO FACILE 57.665.48» (тех. упаковка), ключ 64 мм Хром

Этот товар смотрят 18 человек
Замок врезной сувальдный с защёлкой NEW CAMBIO FACILE 57.665.48 (тех. упаковка), ключ 64 мм
Арт. 83131
Этот товар смотрят 30 человек

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Замок врезной сувальдный с защёлкой «NEW CAMBIO FACILE 57.665.48» (тех. упаковка), ключ 64 мм Хром
Цвет: Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой NEW CAMBIO FACILE 57.665.48 (тех. упаковка), ключ 44 мм
Замок врезной сувальдный с защёлкой NEW CAMBIO FACILE 57.665.48 (тех. упаковка), ключ 64 мм

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Cisa
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    6750
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Cisa
  • Материал:
    Сталь
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    64 мм
  • Вылет ригеля:
    30 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    85 мм
  • Серия:
    NEW CAMBIO FACILE
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    5
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    ALPS
  • Наличие выводов для тяг:
    Да
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Описание

Cisa NEW CAMBIO FACILE 57.665.48 - замок сувальдный перекодируемый . Оснащен дополнительной защитой от криминального вскрытия ALPS, в случае попытки подбора ключа сувальды блокируются. Эта система является уникальной разработкой компании Cisa. Все замки серии NEW CAMBIO позволяют многократно перекодировать сувальдный механизм на новый ключ, в случае утери ключа, хозяину не нужно менять весь замок, достаточно приобрести новый комплект ключей и самостоятельно перекодировать замок.Cisa (Италия) - один из флагманов мирового производства замков и синоним качества и надёжности.

Характеристики

  • Артикул:
    6750
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Cisa
  • Материал:
    Сталь
  • Тип упаковки:
    Пакет
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    64 мм
  • Вылет ригеля:
    30 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип замка:
    Основной (с защелкой под ручку)
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    4
  • Задвижка:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    85 мм
  • Серия:
    NEW CAMBIO FACILE
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    5
  • Защита от копирования ключа:
    Нет
  • Дополнительная защита:
    ALPS
  • Наличие выводов для тяг:
    Да

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