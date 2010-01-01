Замок врезной сувальдный с защёлкой NEW CAMBIO FACILE 57.665.48 (тех. упаковка), ключ 64 мм

Описание

Cisa NEW CAMBIO FACILE 57.665.48 - замок сувальдный перекодируемый . Оснащен дополнительной защитой от криминального вскрытия ALPS, в случае попытки подбора ключа сувальды блокируются. Эта система является уникальной разработкой компании Cisa. Все замки серии NEW CAMBIO позволяют многократно перекодировать сувальдный механизм на новый ключ, в случае утери ключа, хозяину не нужно менять весь замок, достаточно приобрести новый комплект ключей и самостоятельно перекодировать замок.Cisa (Италия) - один из флагманов мирового производства замков и синоним качества и надёжности.