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  6. Замок врезной сувальдный 52.J505M-S MyKey (левый), ключ 60 мм
Замок врезной сувальдный 52.J505M-S
4,4
27 210

Замок врезной сувальдный 52.J505M-S MyKey (левый), ключ 60 мм

4,4
Этот товар смотрят 32 человека
Замок врезной сувальдный 52.J505M-S MyKey (левый), ключ 60 мм
Арт. 83453
Этот товар смотрят 6 человек

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Замок врезной сувальдный 52.J505M-S MyKey (левый), ключ 60 мм

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от 690 ₽
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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Mottura
  • Способ установки:
    Врезной

Характеристики

  • Артикул:
    40409
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Mottura
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Коробка
  • Класс безопасности:
    4
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    63
  • Вылет ригеля:
    36
  • Размер ригеля:
    18
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    5
  • Задвижка:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    85
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    1
  • Защита от копирования ключа:
    Да
  • Дополнительная защита:
    Отсечная шайба
  • Наличие выводов для тяг:
    Да
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Описание

Замок врезной сувальдный 52.J505M My Key S с тремя точками запирания без защелки предназначен для левосторонних металлических дверей. Это более усовершенствованная модель: нуклео больше не выступает над поверхностью и не требует под себя «окно» в двери. Замок оснащен взаимозаменяемой нуклео, кодирование нуклео осуществляется при помощи специального ключа. Наличие на ключе системы My Key подвижных вращающихся элементов предотвращает незаконное изготовление дубликатов ключей. Копии таких ключей можно изготовить только в авторизованных центрах Mottura Club при предъявлении оригинального ключа и карточки владельца. Круглые ригели диаметром 18 мм с ходом 36 мм. Ход тяг 20 мм. В комплект замка входят: 1 нуклео с 5 сувальдными ключами 60 мм в герметичной упаковке.

Характеристики

  • Артикул:
    40409
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Mottura
  • Способ установки:
    Врезной
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Коробка
  • Класс безопасности:
    4
  • Отверстия под стяжки:
    Нет
  • Бэксет:
    63
  • Вылет ригеля:
    36
  • Размер ригеля:
    18
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Количество ригелей, шт:
    5
  • Задвижка:
    Нет
  • Межосевое расстояние:
    85
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество в упаковке:
    1
  • Защита от копирования ключа:
    Да
  • Дополнительная защита:
    Отсечная шайба
  • Наличие выводов для тяг:
    Да

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