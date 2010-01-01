Замок врезной сувальдный 52.J505M-S MyKey (левый), ключ 60 мм

Описание

Замок врезной сувальдный 52.J505M My Key S с тремя точками запирания без защелки предназначен для левосторонних металлических дверей. Это более усовершенствованная модель: нуклео больше не выступает над поверхностью и не требует под себя «окно» в двери. Замок оснащен взаимозаменяемой нуклео, кодирование нуклео осуществляется при помощи специального ключа. Наличие на ключе системы My Key подвижных вращающихся элементов предотвращает незаконное изготовление дубликатов ключей. Копии таких ключей можно изготовить только в авторизованных центрах Mottura Club при предъявлении оригинального ключа и карточки владельца. Круглые ригели диаметром 18 мм с ходом 36 мм. Ход тяг 20 мм. В комплект замка входят: 1 нуклео с 5 сувальдными ключами 60 мм в герметичной упаковке.