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  7. Ручка раздельная AQUA URS CP-8 Хром
Ручка раздельная AQUA URS
4,7
2 685

Ручка раздельная для межкомнатной двери «AQUA URS CP-8» Хром

4,7
Этот товар смотрят 30 человек
Ручка раздельная AQUA URS CP-8 Хром
Арт. 80254
Этот товар смотрят 23 человека

Фотографии покупателей

4,7
3 отзыва

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2 685
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Ручка раздельная для межкомнатной двери «AQUA URS CP-8» Хром
Цвет: Хром
Ручка раздельная AQUA URS MWSC-33 Итальянский тисненый Ручка раздельная AQUA URS BPVD-77 Вороненый никель
Ручка раздельная AQUA URS CP-8 Хром
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ

Характеристики

  • Артикул:
    40335
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.95
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы
  • Серия:
    Urban SLIM
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    10
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Описание

Самый удивительный и талантливый архитектор на земле - природа, а людям только и остается изумляться и подражать ей. Так и поступили архитекторы Studio Gang, по проекту которых был построен небоскреб Aqua Tower в Чикаго. Конструкция здания навеяна образом выветренных скальных пород, которые похожи на фантастические замки. Многочисленные балконы и террасы, чередующиеся с массивами больших окон, создают видимость водной глади озера. Талантливая рука архитектора как бы преобразовала природную форму, сгладив острые углы, придав сооружению обтекаемую форму, отчего здание кажется живым телом. Подобная идея воплотилась в ручке AQUA. Оригинальная изогнутая форма передает волнение водной стихии и привносит в интерьер гармонию природы.*AQUA - вода.

Характеристики

  • Артикул:
    40335
  • Цвет:
    Хром
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.95
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы
  • Серия:
    Urban SLIM
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    10

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Отзывы и вопросы о товаре

7
4.7 / 5 На основе 3 оценок
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  • Сначала с низкой оценкой
Л
23 августа 2021
5
Достоинства
цена
Комментарий
Хорошая ручка, лучшее что может быть за такую цену. Более чем довольна покупкой
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Р
24 июня 2020
5
Комментарий
На изображении модель один в один, благодаря этому покупку можно считать удачной. Очень довольна цветом и фактурой. Рекомендую!
Вам помог этот отзыв?
К
20 мая 2020
4
Комментарий
Суперская ручка, шикарный внешний вид. Подошла великолепно, глаз не нарадуется
Вам помог этот отзыв?
4.7 / 5 (На основе 7 оценок)
5 звезд
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4 звезды
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3 звезды
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2 звезды
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