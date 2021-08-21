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  7. Ручка раздельная AQUA URS BL-26 Черный
Ручка раздельная AQUA URS
4,8
2 723

Ручка раздельная для межкомнатной двери «AQUA URS BL-26» Черный

4,8
Этот товар смотрят 25 человек
Ручка раздельная AQUA URS BL-26 Черный
Арт. 80252
Этот товар смотрят 25 человек

Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва

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2 723
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Ручка раздельная для межкомнатной двери «AQUA URS BL-26» Черный
Цвет: Черный
Ручка раздельная AQUA URS MWSC-33 Итальянский тисненый Ручка раздельная AQUA URS BPVD-77 Вороненый никель Ручка раздельная AQUA URS CP-8 Хром
Ручка раздельная AQUA URS BL-26 Черный

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ

Характеристики

  • Артикул:
    40331
  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.95
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы
  • Серия:
    Urban SLIM
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    10
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Описание

Самый удивительный и талантливый архитектор на земле - природа, а людям только и остается изумляться и подражать ей. Так и поступили архитекторы Studio Gang, по проекту которых был построен небоскреб Aqua Tower в Чикаго. Конструкция здания навеяна образом выветренных скальных пород, которые похожи на фантастические замки. Многочисленные балконы и террасы, чередующиеся с массивами больших окон, создают видимость водной глади озера. Талантливая рука архитектора как бы преобразовала природную форму, сгладив острые углы, придав сооружению обтекаемую форму, отчего здание кажется живым телом. Подобная идея воплотилась в ручке AQUA. Оригинальная изогнутая форма передает волнение водной стихии и привносит в интерьер гармонию природы.*AQUA - вода.

Характеристики

  • Артикул:
    40331
  • Цвет:
    Черный
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.95
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы
  • Серия:
    Urban SLIM
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    10

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Отзывы и вопросы о товаре

4
4.8 / 5 На основе 3 оценок
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  • Сначала с низкой оценкой
Н
21 августа 2021
4
Комментарий
Чудесные ручки, выглядят просто волшебно. Цена = качество. Рекомендую!
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Д
17 апреля 2021
5
Комментарий
Прекрасный выбор за прекрасную цену. Покупка прошла успешно. На фото все так же как и в реальности!
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Е
09 мая 2020
5
Достоинства
цена
Недостатки
Нет
Комментарий
Чудная ручка, довольна покупкой. Полное соответствие описанию))
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4.8 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
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2 звезды
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