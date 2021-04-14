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  7. Ручка раздельная AQUA URS BPVD-77 Вороненый никель
Ручка раздельная AQUA URS
4,6
2 899

Ручка раздельная для межкомнатной двери «AQUA URS BPVD-77» Вороненый никель

4,6
Этот товар смотрят 11 человек
Ручка раздельная AQUA URS BPVD-77 Вороненый никель
Арт. 80251
Этот товар смотрят 33 человека

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

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2 899
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Ручка раздельная для межкомнатной двери «AQUA URS BPVD-77» Вороненый никель
Цвет: Вороненый никель
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Ручка раздельная AQUA URS BPVD-77 Вороненый никель
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Вороненый никель
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ

Характеристики

  • Артикул:
    40329
  • Цвет:
    Вороненый никель
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.95
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы
  • Серия:
    Urban SLIM
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    10
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Описание

Самый удивительный и талантливый архитектор на земле - природа, а людям только и остается изумляться и подражать ей. Так и поступили архитекторы Studio Gang, по проекту которых был построен небоскреб Aqua Tower в Чикаго. Конструкция здания навеяна образом выветренных скальных пород, которые похожи на фантастические замки. Многочисленные балконы и террасы, чередующиеся с массивами больших окон, создают видимость водной глади озера. Талантливая рука архитектора как бы преобразовала природную форму, сгладив острые углы, придав сооружению обтекаемую форму, отчего здание кажется живым телом. Подобная идея воплотилась в ручке AQUA. Оригинальная изогнутая форма передает волнение водной стихии и привносит в интерьер гармонию природы.*AQUA - вода.

Характеристики

  • Артикул:
    40329
  • Цвет:
    Вороненый никель
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    Алюминий, ЦАМ
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.95
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы
  • Серия:
    Urban SLIM
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    10

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Отзывы и вопросы о товаре

5
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
И
14 апреля 2021
4
Достоинства
надежно
Недостатки
Нет
Комментарий
Давно покупаю ручки этой фирмы, еще нт разу не разочаровалась!
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В
27 декабря 2020
4
Комментарий
Ручка мягкая в использовании. Очень плавно открывается. Не клинит. Отлично!
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Л
20 октября 2020
5
Комментарий
За такую цену добротная ручка. Удобная и недорогая, это и нужно было!
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4.6 / 5 (На основе 5 оценок)
5 звезд
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4 звезды
2
3 звезды
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2 звезды
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