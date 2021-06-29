Ручка раздельная AQUA URS MWSC-33 Итальянский тисненый

Описание

Самый удивительный и талантливый архитектор на земле - природа, а людям только и остается изумляться и подражать ей. Так и поступили архитекторы Studio Gang, по проекту которых был построен небоскреб Aqua Tower в Чикаго. Конструкция здания навеяна образом выветренных скальных пород, которые похожи на фантастические замки. Многочисленные балконы и террасы, чередующиеся с массивами больших окон, создают видимость водной глади озера. Талантливая рука архитектора как бы преобразовала природную форму, сгладив острые углы, придав сооружению обтекаемую форму, отчего здание кажется живым телом. Подобная идея воплотилась в ручке AQUA. Оригинальная изогнутая форма передает волнение водной стихии и привносит в интерьер гармонию природы.*AQUA - вода.