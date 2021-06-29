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  7. Ручка раздельная AQUA URS MWSC-33 Итальянский тисненый
Ручка раздельная AQUA URS
4,5
2 988

Ручка раздельная для межкомнатной двери «AQUA URS MWSC-33» Итальянский тисненый

4,5
Этот товар смотрят 22 человека
Ручка раздельная AQUA URS MWSC-33 Итальянский тисненый
Арт. 80253
Этот товар смотрят 6 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

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2 988
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Ручка раздельная для межкомнатной двери «AQUA URS MWSC-33» Итальянский тисненый
Цвет: Итальянский тисненый
Ручка раздельная AQUA URS MWSC-33 Итальянский тисненый
Ручка раздельная AQUA URS BPVD-77 Вороненый никель Ручка раздельная AQUA URS CP-8 Хром Ручка раздельная AQUA URS BL-26 Черный

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Итальянский тисненый
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    ЦАМ, Алюминий

Характеристики

  • Артикул:
    40333
  • Цвет:
    Итальянский тисненый
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    ЦАМ, Алюминий
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.95
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы
  • Серия:
    Urban SLIM
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    10
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Описание

Самый удивительный и талантливый архитектор на земле - природа, а людям только и остается изумляться и подражать ей. Так и поступили архитекторы Studio Gang, по проекту которых был построен небоскреб Aqua Tower в Чикаго. Конструкция здания навеяна образом выветренных скальных пород, которые похожи на фантастические замки. Многочисленные балконы и террасы, чередующиеся с массивами больших окон, создают видимость водной глади озера. Талантливая рука архитектора как бы преобразовала природную форму, сгладив острые углы, придав сооружению обтекаемую форму, отчего здание кажется живым телом. Подобная идея воплотилась в ручке AQUA. Оригинальная изогнутая форма передает волнение водной стихии и привносит в интерьер гармонию природы.*AQUA - вода.

Характеристики

  • Артикул:
    40333
  • Цвет:
    Итальянский тисненый
  • Страна происхождения:
    Китай
  • Бренд:
    Armadillo
  • Материал:
    ЦАМ, Алюминий
  • Стиль:
    Модерн
  • Вес, кг:
    0.95
  • Гарантия (лет):
    5
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Отделка:
    Гальваника
  • Тип розетки:
    Круглая
  • Тип крепления ручки:
    Саморезы
  • Серия:
    Urban SLIM
  • Тип:
    Для межкомнатных дверей
  • Количество в упаковке:
    10

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Отзывы и вопросы о товаре

6
4.5 / 5 На основе 3 оценок
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  • Сначала с низкой оценкой
С
29 июня 2021
4
Достоинства
Качество
Недостатки
Нет
Комментарий
Размер в размер, цвет в цвет. Идеально)
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Н
24 января 2020
5
Комментарий
Ничего не обычного в ручке. Выглядит крепко, простая, не дорогая
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В
26 декабря 2019
5
Комментарий
Эксплуатация идёт уже месяц. Успешно, все устраивает!
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4.5 / 5 (На основе 6 оценок)
5 звезд
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