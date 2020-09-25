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  6. Замок накладной 30.601 S (левый)
Замок накладной «30.601 S» (левый) Бронза
5,0
22 659

Замок накладной «30.601 S» (левый) Бронза

5,0
Этот товар смотрят 13 человек
tumb 1 - Замок накладной 30.601 S (левый)
tumb 2 - Замок накладной 30.601 S (левый)
tumb 3 - Замок накладной 30.601 S (левый)
Замок накладной 30.601 S (левый)
Арт. 83471
Этот товар смотрят 10 человек

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5,0
1 отзыв

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Гарантийный срок 18 месяцев
22 659
3 777 ₽ х 6 месяцев в рассрочку
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Замок накладной «30.601 S» (левый) Бронза

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Цвет:
    Бронза
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Mottura
  • Материал:
    Сталь

Характеристики

  • Артикул:
    1910
  • Цвет:
    Бронза
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Mottura
  • Материал:
    Сталь
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Бэксет:
    63 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Тип защелки:
    Нет
  • Количество ригелей, шт:
    5
  • Материал ключа:
    Латунь
  • Количество ключей, шт:
    3
  • Серия:
    20
  • Наличие защелки:
    Нет
  • Запирание изнутри:
    Поворотной ручкой
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    12
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Описание

Боковой накладной замок (5 ригелей), с одной точкой запирания. Удаление ключевого отверстия 63мм. Открытие изнутри ручкой. Одинарный наружный нажимной цилиндр. Размеры корпуса 132х146х30. Ход засовов 40мм.

Характеристики

  • Артикул:
    1910
  • Цвет:
    Бронза
  • Страна происхождения:
    Италия
  • Бренд:
    Mottura
  • Материал:
    Сталь
  • Гарантия (лет):
    2
  • Тип упаковки:
    Kоробка
  • Класс безопасности:
    4 класс
  • Бэксет:
    63 мм
  • Размер ригеля:
    18 мм
  • Тип механизма секретности:
    Сувальдный
  • Тип защелки:
    Нет
  • Количество ригелей, шт:
    5
  • Материал ключа:
    Латунь
  • Количество ключей, шт:
    3
  • Серия:
    20
  • Наличие защелки:
    Нет
  • Запирание изнутри:
    Поворотной ручкой
  • Тип:
    Для входных дверей
  • Количество шт. в упаковке:
    12

Отзывы и вопросы о товаре

1
5.0 / 5 На основе 1 оценок
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Н
Н Никольский Гордей Сергеевич
25 сентября 2020
5
Комментарий
Один из самых известных замков фирмы, пришел в стандартной для мотуры коробке. Внутри ключи, декоративная накладка. Изнутри установлена ручка замка-задвижки. Помповый вращательный механизм полностью защищен от высверливания. Ставлю пять этому замку и рекомендую к рассмотрению
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5.0 / 5 (На основе 1 оценок)
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