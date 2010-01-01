Пункты выдачи и магазины
+7 (495) 984-16-99
Установка
Доставка и самовывоз
Гарантия
Оптовикам
Рекламные материалы
Дилерам
Производителям
Документы для заключения договора
Как с нами работать
Новости
О магазине
Техническая информация
Сертификаты
Статьи
Вакансии
Дизайнерам
Отзывы
Контакты
Молодёжная
Бульвар Адмирала Ушакова
Новокосино
Медведково
Кунцевская
Каталог
Везде
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
Москва
Межкомнатные двери
Входные двери
Фурнитура
Арки
Плитка
Напольные покрытия
Панели
Рейки
Кухни и мебель
Акции и распродажа
Главная
Напольные покрытия
Ламинат
Класс 33
Classen Story
Ламинат Classen Story
2 товара
Напольные покрытия
Ламинат
Класс 32
Класс 33
Класс 34
Класс 43
Ламинат SPC
Виниловая плитка
Подложка
Плинтус напольный
Пороги
Фильтры
очистить
Цвет
очистить
Бежевый
Коричневый
Длина, мм
очистить
-
Ширина, мм
очистить
-
Толщина, мм
очистить
-
Товары в наличии
Товары со скидкой
Все фильтры
За последние 2 года мы:
установили более
40 000 дверей
Рейтинг магазина
4.7
3280 отзывов
Все фильтры
Сортировка
Популярные
Новинки
Сначала дороже
Сначала дешевле
По размеру скидки
Высокий рейтинг
По кол-ву отзывов
Все фильтры
Сортировка
Популярные
Новинки
Сначала дороже
Сначала дешевле
По размеру скидки
Высокий рейтинг
По кол-ву отзывов
Быстрый просмотр
Новинка
Ламинат 33 класс 4V Classen Story WR толщина 12 мм 53344 Дуб Медина
3 550
₽
В корзину
Купить в 1 клик
Размер:
128,5x19,2x1,2
Быстрый просмотр
Новинка
Ламинат 33 класс 4V Classen Story WR толщина 12 мм 55233 Дуб Вальдоф
3 550
₽
В корзину
Купить в 1 клик
Размер:
128,5x19,2x1,2
Ваше имя*
Контактный телефон*
Вызвать замерщика
Нажимая кнопку «Вызвать замерщика» вы соглашаетесь с
условиями обработки персональных данных
.
Вызвать замерщика
Каталог
Магазины
Позвонить
+7 (495) 984-16-99
Написать
0
Корзина