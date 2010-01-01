Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Напольные покрытия
  3. Ламинат
  4. Класс 33
  5. Classen Story

Ламинат Classen Story

2 товара
Фильтры
очистить
Цвет
очистить
Длина, мм
очистить
-
Ширина, мм
очистить
-
Толщина, мм
очистить
-
Товары в наличии
Товары со скидкой
За последние 2 года мы:
установили более 40 000 дверей
Рейтинг магазина
4.7
3280 отзывов
Все фильтры
Сортировка
  • Популярные
  • Новинки
  • Сначала дороже
  • Сначала дешевле
  • По размеру скидки
  • Высокий рейтинг
  • По кол-ву отзывов
Ламинат 33 класс 4V Classen Story WR толщина 12 мм 53344 Дуб Медина
Новинка
Ламинат 33 класс 4V Classen Story WR толщина 12 мм 53344 Дуб Медина
3 550
Размер:
128,5x19,2x1,2
Ламинат 33 класс 4V Classen Story WR толщина 12 мм 55233 Дуб Вальдоф
Новинка
Ламинат 33 класс 4V Classen Story WR толщина 12 мм 55233 Дуб Вальдоф
3 550
Размер:
128,5x19,2x1,2
Нажимая кнопку «Вызвать замерщика» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Вызвать замерщика