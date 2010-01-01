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Kronostar Fanat
Ламинат Kronostar Fanat
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Ламинат AC3/31 класс Kronostar Fanat толщина 8 мм D7059 Ясень Арланда
690
₽
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Размер:
138x19,1x0,8
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Ламинат AC3/31 класс Kronostar Fanat толщина 8 мм D7067 Дуб Церта
690
₽
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Размер:
138x19,1x0,8
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Ламинат AC3/31 класс Kronostar Fanat толщина 8 мм D4717 Дуб Линария
690
₽
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Размер:
138x19,1x0,8
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Ламинат AC3/31 класс Kronostar Fanat толщина 8 мм D3066 Дуб Серебряный
690
₽
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Размер:
138x19,1x0,8
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Ламинат AC3/31 класс Kronostar Fanat толщина 8 мм D2304 Дуб Ахад
690
₽
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Размер:
138x19,1x0,8
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