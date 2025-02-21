Новинка! Ламинат Classen 832-4 XL

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе напольные покрытия ламинат Класса 32 вы можете заказать новый ламинат Classen коллекции 832-4 XL. Ламинат Classen 832-4 XL WR — это высококачественное влагостойкое напольное покрытие. Он предназначен для использования в жилых помещениях и обладает рядом выдающихся характеристик. Ламинат Classen 832-4 XL WR сочетает в себе высокую функциональность и эстетичный внешний вид, что делает его отличным выбором для создания комфортного и стильного интерьера.