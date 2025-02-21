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Новинка! Ламинат Classen 832-4 XL

21.02.2025

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе напольные покрытия ламинат Класса 32 вы можете заказать новый ламинат Classen коллекции 832-4 XL. Ламинат Classen 832-4 XL WR — это высококачественное влагостойкое напольное покрытие. Он предназначен для использования в жилых помещениях и обладает рядом выдающихся характеристик. Ламинат Classen 832-4 XL WR сочетает в себе высокую функциональность и эстетичный внешний вид, что делает его отличным выбором для создания комфортного и стильного интерьера.

Ламинат 32 класс 4V Classen 832-4 XL толщина 8 мм 56215 Дуб серый
Новинка
Ламинат 32 класс 4V Classen 832-4 XL толщина 8 мм 56215 Дуб серый
5 136
Размер:
128,5x28x0,8
Ламинат 32 класс 4V Classen 832-4 XL толщина 8 мм 55816 Дуб натуральный серый
Новинка
Ламинат 32 класс 4V Classen 832-4 XL толщина 8 мм 55816 Дуб натуральный серый
5 136
Размер:
128,5x28x0,8
Ламинат 32 класс 4V Classen 832-4 XL толщина 8 мм 55814 Дуб натуральный бежевый
Новинка
Ламинат 32 класс 4V Classen 832-4 XL толщина 8 мм 55814 Дуб натуральный бежевый
5 136
Размер:
128,5x28x0,8