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Новинка! Ламинат Floorwood Unit

27.01.2025

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе напольные покрытия ламинат Класса 43 появился новый ламинат Floorwood коллекции Unit. Ламинат Floorwood Unit — это качественное и надежное покрытие для пола, которое сочетает в себе эстетичный внешний вид и отличные эксплуатационные характеристики. Он производится с использованием современных технологий и материалов, что гарантирует долговечность и стойкость к внешним воздействиям. Ламинат может имитировать различные виды натуральных материалов, таких как дерево или камень, предлагая разнообразие цветовых решений и текстур.

SPC Floorwood Unit 0,5/43 4V (1200х180х4мм) 3931 Дуб Фуаро ( 2,16 кв.м.)
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 3931 Дуб Фуаро
4 860
Размер:
120x18x0,4
SPC Floorwood Unit 0,5/43 4V (1200х180х4мм) 3998 Дуб Креман ( 2,16 кв.м.)
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 3998 Дуб Креман
4 860
Размер:
120x18x0,4
SPC Floorwood Unit 0,5/43 4V (1200х180х4мм) 3939 Дуб Браун ( 2,16 кв.м.)
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 3939 Дуб Браун
4 860
Размер:
120x18x0,4
SPC Floorwood Unit 0,5/43 4V (1200х180х4мм) 3971 Дуб Ликар ( 2,16 кв.м.)
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 3971 Дуб Ликар
4 860
Размер:
120x18x0,4
SPC Floorwood Unit 0,5/43 4V (1200х180х4мм) 3909 Дуб Элькар ( 2,16 кв.м.)
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 3909 Дуб Элькар
4 860
Размер:
120x18x0,4
SPC Floorwood Unit 0,5/43 4V (1200х180х4мм) 5210 Дуб Кедди ( 2,16 кв.м.)
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 5210 Дуб Кедди
4 860
Размер:
120x18x0,4
SPC Floorwood Unit 0,5/43 4V (1200х180х4мм) 3955 Дуб Шиммер ( 2,16 кв.м.)
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 3955 Дуб Шиммер
4 860
Размер:
120x18x0,4