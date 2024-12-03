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Новинка! Межкомнатная дверь "Future-586" в новых цветах

03.12.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future представлена модель двери "Future-586" в новых цветах: Дуб арктик, Дуб анкор и Береза морена. Полотна выполнены в универсальном стиле. Двери изготовлены из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.

ДП Future-586 Береза мореная 200*80
Дверь межкомнатная Future-586 ПВХ Береза мореная, глухая, царговая
8 935
Размер:
200x80
ДП Future-586 Дуб анкор 200*80
Дверь межкомнатная Future-586 ПВХ Дуб анкор, глухая, царговая
8 935
Размер:
200x80
ДП Future-586 Дуб арктик 200*80
Дверь межкомнатная Future-586 ПВХ Дуб арктик, глухая, царговая
8 935
Размер:
200x80