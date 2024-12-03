Новинка! Межкомнатная дверь "Future-586" в новых цветах

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future представлена модель двери "Future-586" в новых цветах: Дуб арктик, Дуб анкор и Береза морена. Полотна выполнены в универсальном стиле. Двери изготовлены из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.