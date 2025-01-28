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Новинка! Межкомнатная дверь "Future-591" в новых цветах

28.01.2025

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future можно выбрать модель двери "Future-591" в новых цветах: Береза мореная, Дуб арктик и Дуб анкор. Кроме того, предлагается три варианта остекления: ромб, сатинат белый и сатин белый лак перламутр. Дверь выполнена в универсальном стиле. Изготовлена из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.

ДП Future-591 Береза мореная, Сатинат белый 200*80
Дверь межкомнатная Future-591 ПВХ Береза мореная, остекленная, сатинат белый, царговая
10 290
Размер:
200x80
ДП Future-591 Береза мореная, Ромб 200*80
Дверь межкомнатная Future-591 ПВХ Береза мореная, остекленная, ромб, царговая
10 290
Размер:
200x80
ДП Future-591 Береза мореная, Сатин белый лак перламутр 200*80
Дверь межкомнатная Future-591 ПВХ Береза мореная, остекленная, сатин белый лак перламутр, царговая
13 540
Размер:
200x80
ДП Future-591 Дуб анкор, Сатинат белый 200*80
Дверь межкомнатная Future-591 ПВХ Дуб анкор, остекленная, сатинат белый, царговая
10 290
Размер:
200x80
ДП Future-591 Дуб анкор, Ромб 200*80
Дверь межкомнатная Future-591 ПВХ Дуб анкор, остекленная, ромб, царговая
10 290
Размер:
200x80
ДП Future-591 Дуб анкор, Сатин белый лак перламутр 200*80
Дверь межкомнатная Future-591 ПВХ Дуб анкор, остекленная, сатин белый лак перламутр, царговая
13 540
Размер:
200x80
ДП Future-591 Дуб арктик, Сатинат белый 200*80
Дверь межкомнатная Future-591 ПВХ Дуб арктик, остекленная, сатинат белый, царговая
10 290
Размер:
200x80
ДП Future-591 Дуб арктик, Сатин белый лак перламутр 200*80
Дверь межкомнатная Future-591 ПВХ Дуб арктик, остекленная, сатин белый лак перламутр, царговая
13 540
Размер:
200x80