Новинка! Межкомнатная дверь "Future-591" в новых цветах

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future можно выбрать модель двери "Future-591" в новых цветах: Береза мореная, Дуб арктик и Дуб анкор. Кроме того, предлагается три варианта остекления: ромб, сатинат белый и сатин белый лак перламутр. Дверь выполнена в универсальном стиле. Изготовлена из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.