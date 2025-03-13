Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Новости
  3. Новинка! Межкомнатная дверь "Future-598" в трех новых цветах

Новинка! Межкомнатная дверь "Future-598" в трех новых цветах

13.03.2025

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future представлена новая модель двери "Future-598" в трех новых цвета: дуб анкор, дуб арктик и береза мореная. Полотно выполнено в универсальном стиле без остекления. Изготовлено из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.

Дверь межкомнатная Future-598 ПВХ Береза мореная, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Future-598 ПВХ Береза мореная, глухая, царговая
10 290
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Future-598 ПВХ Дуб арктик, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Future-598 ПВХ Дуб арктик, глухая, царговая
10 290
Размер:
200x80
Дверь межкомнатная Future-598 ПВХ Дуб анкор, глухая, царговая
Новинка
Дверь межкомнатная Future-598 ПВХ Дуб анкор, глухая, царговая
10 290
Размер:
200x80