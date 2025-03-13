Новинка! Межкомнатная дверь "Future-598" в трех новых цветах

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future представлена новая модель двери "Future-598" в трех новых цвета: дуб анкор, дуб арктик и береза мореная. Полотно выполнено в универсальном стиле без остекления. Изготовлено из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.