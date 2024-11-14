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Новинка! Межкомнатная дверь "Future-599" в цвете Дуб анкор

14.11.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future вы можете выбрать модель двери "Future-599" в новом цвете Дуб анкор. Предлагаем на выбор различные варианты остекления полотна: Сатинат белый, Ромб, Сатин белый лак перламутр, Сатин белый лак прозрачный, Сатин бронза бронзовый пигмент, Сатин бронза лак прозрачный и Сатин графит лак прозрачный. Двери изготовлены из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.

Дверь межкомнатная "Future-599" Дуб анкор, стекло Сатинат белый
Дверь межкомнатная Future-599 ПВХ Дуб анкор Остекленная Царговая
9 750
Дверь межкомнатная "Future-599" Дуб анкор, стекло Ромб
Дверь межкомнатная Future-599 ПВХ Дуб анкор Остекленная Царговая
9 750
Дверь межкомнатная "Future-599" Дуб анкор, стекло Сатин белый лак перламутр
Дверь межкомнатная Future-599 ПВХ Дуб анкор Остекленная Царговая
12 120
Дверь межкомнатная "Future-599" Дуб анкор, стекло Сатин белый лак прозрачный
Дверь межкомнатная Future-599 ПВХ Дуб анкор Остекленная Царговая
12 120
Дверь межкомнатная "Future-599" Дуб анкор, стекло Сатин бронза бронзовый пигмент
Дверь межкомнатная Future-599 ПВХ Дуб анкор Остекленная Царговая
12 120
Дверь межкомнатная "Future-599" Дуб анкор, стекло Сатин бронза лак прозрачный
Дверь межкомнатная Future-599 ПВХ Дуб анкор Остекленная Царговая
12 120
Дверь межкомнатная "Future-599" Дуб анкор, стекло Сатин графит лак прозрачный
Дверь межкомнатная Future-599 ПВХ Дуб анкор Остекленная Царговая
12 120