Новинка! Межкомнатная дверь "Future-599" в цвете Дуб анкор

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future вы можете выбрать модель двери "Future-599" в новом цвете Дуб анкор. Предлагаем на выбор различные варианты остекления полотна: Сатинат белый, Ромб, Сатин белый лак перламутр, Сатин белый лак прозрачный, Сатин бронза бронзовый пигмент, Сатин бронза лак прозрачный и Сатин графит лак прозрачный. Двери изготовлены из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.