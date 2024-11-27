Новинка! Межкомнатная дверь "Future-636" в цвете Дуб арктик

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future вы можете выбрать новую модель двери "Future-636" в новом цвете Дуб арктик. Данное полотно предлагается на выбор в следующих остекленных вариантах: сатинат белый и прозрачное стекло. Двери изготовлены из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.