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Новинка! Межкомнатная дверь "Future-636" в цвете Дуб арктик

27.11.2024

Уважаемые покупатели, в нашем магазине в разделе межкомнатные двери Ecoline серии Future вы можете выбрать новую модель двери "Future-636" в новом цвете Дуб арктик. Данное полотно предлагается на выбор в следующих остекленных вариантах: сатинат белый и прозрачное стекло. Двери изготовлены из композитного мебельного щита на основе высококачественного соснового бруса и MDF, с отделкой ПВХ.

ДП Future-636 Дуб арктик, Сатинат белый 200*80
Дверь межкомнатная Future-636 МДФ Дуб арктик, остекленная, сатинат белый, царговая
11 244
ДП Future-636 Дуб арктик, Стекло прозрачное 200*80
Дверь межкомнатная Future-636 МДФ Дуб арктик, остекленная, прозрачное, царговая
11 244